Cyril Hanouna prend la défense de Nabilla face à Laurence Boccolini

Nabilla est devenue depuis quelques jours la cible des internautes à cause de son cadeau d'anniversaire. Alors que la jeune maman a reçu de la part de son mari Thomas Vergara un sac Himalaya Niloticus Crocodile Birkin de chez Hermès, Nabilla a été accusée de promouvoir la maltraitance animale en se filmant heureuse avec son sac en peau de crocodile qui est très rare. Et rapidement, un clash a éclaté sur Twitter entre Nabilla et Laurence Boccolini lorsque cette dernière s'est moquée de Nabilla. Et malheureusement pour l'animatrice, ses propos sur la Toile ont provoqué la colère de Cyril Hanouna. Alors que l'animateur est revenu sur la polémique du nouveau sac de Nabilla dans TPMP ce lundi 10 février, Cyril Hanouna a pris la défense de Nabilla en taclant Laurence Boccolini : "Laurence Boccolini a défoncé Nabilla sur Twitter. Dès qu'il y a un truc de toute façon, Laurence Boccolini est toujours là pour enfoncer les amis. Nous dès qu'il y avait un truc, elle était là... Quand tu sors la tête dans l'eau, elle est là ! Dès qu'elle peut t'enfoncer, elle le fait ! Tu deviens le maillon faible".

"C'est insupportable"

Très énervé, Cyril Hanouna s'est montré très critique : "Laurence Boccolini se mêle de tout ! À chaque fois qu'il y a truc, elle vient mettre son grain de sel, elle a saoulé tout le monde. En plus, on a rien compris à son tweet. C'est vrai que moi, les donneurs de leçons sur les réseaux sociaux, qui dès qu'il y a truc, viennent se mêler et viennent t'enfoncer alors que t'as déjà une polémique de fou, ça c'est insupportable !". Nabilla a également pu compter sur le soutien de Benjamin Castaldi : "Ce qui me saoule avec Nabilla, d’ailleurs c’est valable pour elle et les footeux, c’est les critiques dès qu’elle affiche un peu de réussite. Elle vient de nulle part, elle a réussi… Alors oui, le sac coûte une fortune, mais cela ne mérite pas qu’on l’insulte".

Cher fans de Nabila et des sacs à mains en diamants sachez que votre idole m’a bloquée. Donc passez un bon dimanche entre vous. surtout entre vous. Moi je vais aller juger la vie privée de Danielle Gilbert pour occuper ma retraite .Vu que ...le choc va être dur à gérer — laurence Boccolini. (@boccolini1) February 9, 2020

Par Alexia Felix