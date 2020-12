Cyril Hanouna prêt à quitter C8 ? Il fait le point dans TPMP

Ce jeudi 17 décembre 2020, Cyril Hanouna animait un nouveau numéro de son émission "Touche pas à mon poste". Pour dynamiser le programme, l’animateur de C8 avait misé sur la présence d’une marionnette à son effigie… qui lui a posé une série de questions intimes. Ce fut l’occasion dans un premier temps, de revenir sur la contamination à la Covid-19, de son père, Ange Hanouna.

"Il a passé quatre mois à l’hôpital et il s’en est sorti miraculeusement. Aujourd’hui je suis très heureux mais chaque jour je vis dans l’angoisse de me dire est-ce qu’il va le rattraper, est ce qu’il va retourner à l’hôpital… Ça reste un traumatisme" a confié l’animateur.

Cyril Hanouna prêt à quitter C8 ?

La marionnette lui a ensuite posé LA question qui tue : "Est-ce que c’est vrai que tu ne seras plus sur C8 l’année prochaine ?". Ce à quoi celui que l’on surnomme Baba a répondu : "Je ne sais pas d’où tu tiens cette info… Ce qui est sûr et certain c’est que je serais au sein du groupe Canal l’année prochaine puisque je suis encore en contrat pour trois ans avec le groupe Canal Plus" a-t-il avancé. "Quoi qu’il arrive je serais dans le groupe Canal et normalement sur C8…" a ajouté Cyril Hanouna en instaurant ainsi le doute quant à son avenir sur la chaîne.

Surpris par cette déclaration, Nicolas Pernikoff s’est alors interrogé : "Pourquoi vous dîtes 'normalement' ?". Et Cyril Hanouna de répondre : "Tout peut arriver !". Désireux d’en savoir plus, les chroniqueurs ont alors assailli l’animateur de questions. "Touche pas à mon poste avec quelqu’un d’autre ?" a lancé Tiffany Bonvoisin avant d’être coupée par Isabelle Morini-Bosc : "Y compris une montée en puissance hors antenne ? Comme un poste à responsabilité ?". "Je serai encore à l’antenne pendant trois ans, c’est sûr et certain, déjà parce que je me régale avec les téléspectateurs et avec vous aussi… normalement sur C8 mais on ne sait jamais…" a conclu Cyril Hanouna.

Par E.S.