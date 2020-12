Cyril Hanouna : quel avenir pour l'animateur sur C8 ? (Exclu vidéo)

Chaque mercredi, Jacques Sanchez est aux commandes de son émission "Face aux médias" diffusée sur Non Stop People. Ces dernières semaines, le présentateur a reçu des personnalités du PAF pour parler avec elle de leur actualité, mais aussi de leur vie personnelle. Ainsi, Christophe Beaugrand s'est confié sur son rôle de père, révélant au passage ce projet qu'il a mis en route en lien avec son fils. "Je suis en train d'écrire un livre sur Valentin (...) Il se trouve qu'il y a une maison d'édition qui m'a envoyé un message cet été (...) J'ai rencontré cet éditeur qui est formidable et qui s'appelle Grégory. Il m'a mis en confiance, il m'a convaincu. Je suis en train d'écrire ça, j'y prends beaucoup de plaisir", disait-il.

Avant ça, Jacques Sanchez s'était entretenu avec Benjamin Castaldi, l'un des chroniqueurs phares de "Touche pas à mon poste" sur C8. En plus d'avoir parlé de sa vie de famille, l'animateur était revenu sur sa brouille avec René Malleville. "Je pense qu'on lui a monté le bourrichon. Je pense que dans sa famille, ils ont l'impression qu'on se moque de lui alors que pas du tout. On rit avec lui (...) J'ai rigolé et il l'a mal pris. Mais je peux comprendre qu'il l'ait mal pris, mais on ne va quand même pas maintenant avoir des procès d'intention ou pire se faire casser la gueule parce qu'on a rigolé ou qu'on a eu un fou rire", disait-il, précisant ensuite que depuis cette histoire, il était "sous protection".

"C8, c'est Cyril Hanouna"

Ce mercredi 16 décembre, Jacques Sanchez reçoit Gérald-Brice Viret dans son émission "Face aux médias" sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le Directeur Général des Antennes et des Programmes du groupe Canal+ a évoqué le succès de Cyril Hanouna sur C8. "C8, c'est Cyril Hanouna. C'est devenu une vraie marque et un vrai succès. J'avais dit en début de saison qu'on serait à plus d'un million, on l'est. 'À prendre ou à laisser' progresse aussi sur les cibles", se félicite-t-il.

Et de poursuivre : "Cyril est un animateur d'une compétence exceptionnelle. On le voit avec 'TPMP' et Balance ton post'. C'est quelqu'un qui est la clé de voûte de la chaîne, mais pas uniquement. Il y a aussi William Leymergie et plein d'autres émissions". Dans la suite de cet entretien, l'avenir de Cyril Hanouna sur la chaîne a été évoqué. À la question : "Cyril Hanouna sur C8, ça va durer ?" le Directeur de Canal+ répond : "Je le souhaite, en tant qu'animateur et producteur. Il sera à l'antenne encore la saison prochaine".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Retrouvez "Face aux médias" - l'émission présentée par Jacques Sanchez - ce mercredi 16 décembre à 18h15 sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV