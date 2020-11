Cyril Hanouna : qui est Audrey Bouetté, la nouvelle chroniqueuse de TPMP ?

Vendredi 13 novembre 2020, Cyril Hanouna était aux commandes d’un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste" sur C8. Port du masque à la maison, le couple François Hollande-Julie Gayet… Comme chaque jour, Cyril Hanouna et sa bande de chroniqueurs ont abordé de nombreux sujets. Mais ce n’est pas tout. Ce vendredi, Cyril Hanouna a présenté une nouvelle chroniqueuse aux fidèles téléspectateurs de TPMP. Elle répond au nom d’Audrey Bouetté. Mannequin et comédienne, la jeune femme devrait beaucoup faire parler d’elle ! Audrey Bouetté fait déjà sensation sur Instagram où elle est très active. Suivie par plus de 345 000 abonnés, la jeune femme poste de nombreuses photos sexy.

Cyril Hanouna : "Audrey est extrêmement sympathique"

Diplômée d’un Bachelor's Economie et Management, Audrey Bouetté a été repérée par la production de TPMP. "Audrey ce n'est pas moi qui l'ai recrutée, c'est la production, ils sont beaucoup sur son Insta, ils m'en ont parlé, Audrey est extrêmement sympathique, elle était venue dans ‘La grosse rigolade’, elle est drôle, elle aime la télé", a déclaré Cyril Hanouna au moment de présenter sa nouvelle recrue. Audrey Bouetté n’est pas inconnue du public. En plus d’avoir participé à "La Grosse Rigolade" sur C8 en début d’année, elle a eu une relation avec un candidat de télé-réalité ! En 2018, Audrey Bouetté a en effet été en couple avec… Julien Guirado. Cette relation est désormais terminée puisque Julien Guirado s'est ensuite affiché avec Marine El Himer ("Les Marseillais contre le reste du monde" sur W9) puis avec une certaine Lola.

Par Matilde A.