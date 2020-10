Cyril Hanouna reprend TPMP le vendredi à la place de Benjamin Castaldi et Valérie Benaim

C8 change encore sa grille des programmes. Depuis la rentrée, la direction de la chaîne a dû entreprendre de nombreux changements. Surtout pour la case access prime time. Début septembre, Cyril Hanouna devait présenter trois émissions en quotidienne du lundi au jeudi, à savoir "Balance Ton Post", suivi de "Touche pas à mon poste" et enfin "À prendre ou à laisser". Finalement, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, la chaîne a décidé d’intervertir "À prendre ou à laisser" et TPMP. "On ne peut plus enchaîner BalanceTonPost et TPMP sur le même plateau pour des raisons sanitaires car on n’a pas le temps de nettoyer le plateau", avait indiqué Cyril Hanouna sur son compte Twitter. Ce changement n’a pas duré puisque l’émission de débats "Balance Ton Post" est redevenue une hebdomadaire, diffusée chaque jeudi après TPMP.

Cyril Hanouna en direct les vendredis dès novembre

Nouveau changement dans l’agenda de Cyril Hanouna. Alors qu’il avait demandé à avoir un jour off par semaine, le vendredi, l’animateur va devoir y renoncer. Selon les informations exclusives du blog de Jean-Marc Morandini, "la chaîne a convaincu Cyril Hanouna de reprendre l'émission "TPMP" du vendredi dès le début du mois de novembre, entre 18h et 21h". Jusque-là, la case du vendredi était occupée par Valérie Benaim qui animait "À prendre ou à laisser". Benjamin Castaldi prenait ensuite le relais avec "Touche pas à mon poste ouvert à tous". Depuis une semaine, Valérie Benaim n’était plus aux commandes du jeu produit par Endemol en raison des audiences pas à la hauteur. L’animatrice a donc lancé une toute nouvelle émission, "TPMP Week-End". Mais il semblerait que celle-ci ne durera pas puisque Cyril Hanouna reprendra l’animation de TPMP tous les vendredis en direct à partir du mois de novembre. Une bonne nouvelle pour les "fanzouzes" de l’animateur.

Par Matilde A.