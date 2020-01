Cyril Hanouna révèle pourquoi Moundir a choisi de quitter son émission

Moundir a décidé de quitter son émission qui cartonne sur W9 "Moundir et les apprentis aventuriers". Sur le plateau de "TPMP" ce mercredi 22 janvier, les chroniqueurs reviennent sur cette nouvelle qui les a beaucoup surpris. Selon Maxime Guény qui a parlé aux responsables de la chaîne, l'émission va être renouvelée et aura un nouveau présentateur. "Arrête de me prendre pour un jambon", l'interrompt Cyril Hanouna. "Si W9 avait pu continuer avec Moundir, ils l'auraient fait". Selon l'animateur de TPMP, si Moundir a décidé d'arrêter son émission c'est qu'il a trouvé beaucoup mieux ailleurs. "Moundir aurait décidé d'arrêter lui-même son émission car une boîte de production qui travaille avec Netflix lui aurait proposé un contrat exclu", explique Cyril Hanouna.

Pascal le Grand Frère va-t-il animer l'émission Moundir et les apprentis aventuriers ?

D'après Benjamin Castaldi, le nom du remplaçant de Moundir serait déjà connu. "Vous voulez un scoop ?", annonce-t-il. "Vous voulez savoir qui ils ont contacté, et je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée ? Pascal le Grand Frère", lance Benjamin Castaldi. Sur le plateau de "TPMP", tout le monde est d'accord. Ce serait un bon remplaçant.

"Sans Moundir, je ne donne pas cher de l'émission", commente l'animateur de "TPMP". "Je pense qu'il est en accord avec lui-même et avec ce qu'il a dit sur les stars de télé-réalité sur les réseaux", continue Cyril Hanouna. En effet, Moundir n'a pas la langue dans sa poche et ne se prive pas de critiquer les médias et les people. Dans sa ligne de mire, les placements de produits de certaines starlettes de télé-réalité. Un problème selon Gilles Verdez car ces mêmes stars l'auraient en quelque sorte blacklistées et refuseraient de travailler avec lui.

Par Mélanie C.