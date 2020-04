Cyril Hanouna révèle que son père a contracté le coronavirus

Depuis plusieurs jours, Cyril Hanouna semblait soucieux. S’il continue d'animer TPMP sous une autre forme, "Ce soir chez Baba" en direct depuis chez lui avec toujours autant de révélations, l’animateur avait confié mardi 31 mars avoir "quelques petits soucis" et il en profitait pour remercier le groupe Canal+, "ils ont été avec moi à fond, ils ne m’ont jamais lâché". Cyril Hanouna est resté discret et n’a pas révélé la cause de ces soucis. Certaines personnes étaient au courant et il les a remerciées, également, "le patron de M6 qui a été exceptionnel, Nagui, Arthur exceptionnels. Il y a eu aussi tous les potes, je vous passe Gad Elmaleh, Franck Gastambide tout ça, bien entendu". Ce samedi 4 avril, Cyril Hanouna a révélé à ses fans la nature de son inquiétude. Et elle concerne son père, médecin, qui a contracté le coronavirus.

"Il a été pris en charge et remis sur pied"

En cette période de pandémie mondiale, les professions médicales sont fortement exposées. Le père de Cyril Hanouna qui continue d’exercer a été atteint par le virus comme l’explique son fils dans un message publié sur son compte Twitter. "J’ai essayé de cacher au max mes soucis depuis 10 jours mais en vrai mon papa avait contracté le covid-19. Il a été pris en charge et remis sur pied grâce au personnel de l’hôpital Cochin qui a été formidable. Il est rentré à la maison. Je voulais partager ça avec vous. Je vous aime". Si Cyril Hanouna a attendu que son père aille mieux pour en parler, son texte a fait réagir les internautes en commentaires. Parmi les réponses, il y a celle de Maxime Guény qui souhaite "un prompt rétablissement" au père de Cyril Hanouna. Aymeric Bonnery souligne le courage de l’animateur de C8, "malgré tout tu as assuré les directs. Tu es un monstre".

J’ai essayé de cacher au Max mes soucis depuis 10 jours mais en vrai mon papa avait contracté le covid19. Il a été pris en charge et remis sur pied grâce au personnel de @HopitalCochin qui a été formidable. Il est rentré à la maison. Je voulais partager ça avec vous. Je vous — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 4, 2020

Par Non Stop People TV