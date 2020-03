Cyril Hanouna révèle quel chroniqueur est le mieux payé sur C8

Une semaine après les révélations de Cyril Hanouna sur le cachet touché par Florence Foresti pour présenter les César, l'humoriste lui a répondu lundi 9 mars. Dans un post Instagram elle précise avoir "gagné 18 500 euros" et propose ensuite de "lancer un débat sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes". Une déclaration commentée le jour-même par l'animateur dans la quotidienne de "Touche pas à mon poste". S'il maintient ses déclarations concernant le montant de 120 000 euros touchés par Florence Foresti, Cyril Hanouna fait également une révélation sur la personne la mieux payée du plateau…

"Elle le mérite"

L'animateur est d'abord revenu sur le cachet de Florence Foresti avant de lui répondre également sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Cyril Hanouna fait alors une confidence et elle concerne une femme : "Puisqu'elle parle de salaire entre les hommes et les femmes, je vous le dis ici, celle qui gagne le mieux sa vie autour de la table c'est pas un garçon, c'est une fille, c'est Valérie Benaïm". Une déclaration à laquelle Matthieu Delormeau ne s'attendait visiblement pas, "Hein ?" s'écrit le chroniqueur. Cyril Hanouna ajoute, "Je suis très heureux que ce soit Valérie car elle le mérite" et précise que cela est normal car la présentatrice "anime une quotidienne". Valérie Benaïm, draguée par une star internationale, présente "C'est que de la télé" sur C8 tous les soirs en plus d'être chroniqueuse sur "Touche pas à mon poste" quatre jours sur cinq. L'animateur clôt le débat par une phrase, "Donc Florence Foresti qui veut déplacer le débat sur le salaire homme/femme, ici il y aura toujours une parité des salaires".

Par Non Stop People TV