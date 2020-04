Cyril Hanouna : sa mise au point sur la polémique du déconfinement

En direct lundi soir dans "Ce soir chez Baba", l’alternative confinée de TPMP, Cyril Hanouna donnait une information sur la sortie du confinement. Il s’agissait d’une carte de France qui circulait sur les réseaux sociaux, avec les dates de déconfinement en fonction des régions. Or l’information était fausse. L’animateur a expliqué avoir reçu cette carte par texto et déclare alors, "Je ne sais pas si c’est une bonne info mais c’est une info qui tourne donc je vous la donne, une info que j’ai reçue". La Direction Générale de la Santé (DGS) dément rapidement l’information, "tout est faux". Il n’en fallait pas plus pour créer une polémique. Mardi 7 avril, Cyril Hanouna est revenu dessus dans "Ce soir chez Baba".

"La fake news c’est de dire qu’on a dit que c’était officiel"

"Ni la carte, ni les dates n’existent" déclarait le cabinet d’Edouard Philippe au Parisien. L’animateur qui avait déjà tweeté lundi 6 avril que cette carte n’était pas vraie est revenu sur cette affaire face à la polémique. "Au moins on aura donné l’info que cette carte est une intox" débute Cyril Hanouna. Puis il continue, "La fake news c’est de dire qu’on a dit que c’était officiel". Enfin, l’animateur qui s’est attaqué à France Télévisions déclare : "On n’a fait aucune erreur, et je le redis, zéro erreur même le CSA nous l’a dit. Merci à eux. Ils ont voulu faire du buzz sur nous, ils l’ont fait. Terminé, on clôt le débat". En effet Cyril Hanouna révélait dans l’émission que le CSA avait pris contact avec C8 et le président du conseil aurait déclaré, "Non, Cyril Hanouna a très bien fait son travail, puisqu’apparemment il a dit plusieurs fois que c’était une fake news et que c’était à prendre avec des pincettes".

Bon a part ça j ai grave grave kiffé de ouf ce soir! Et surtout n oubliez pas que la carte du deconfinement n est pas officielle !!! Elle n est pas vrai! Si j en lis qui disent que cette carte est vraie, j appelle le csa!!!direct! — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) April 6, 2020

