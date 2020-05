Cyril Hanouna : Sa réponse aux haters sur les réseaux sociaux

Lundi 25 mai, dans son émission "C que du Kif !", Cyril Hanouna est revenu sur les propos tenus par Camélia Jordana dans "On n'est pas couché" deux jours auparavant. Alors qu'elle était présente sur le plateau de Laurent Ruquier pour parler de son nouvel album, la discussion a bifurqué sur les violences policières face à l'écrivain Philippe Besson. "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j'en fais partie", disait-elle. Et de poursuivre : "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait".

Si Christophe Castaner a fermement condamné les propos tenus par la chanteuse, Cyril Hanouna n'a pas hésité à réagir à la polémique. "Franchement, Christophe Castaner qui répond à Camélia Jordana, je ne comprends pas. Camélia Jordana, je ne savais même pas qu'elle existait encore. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape ! Je n'ai rien contre elle, je ne la connais pas. Mais Camélia Jordana, elle a vendu trois disques dans sa vie. Je suis désolé, mais c'est qui Camélia Jordana ? Je croyais que c'était une fleur moi", lançait-il.

"Les haters, faut les laisser"

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir les internautes sur Twitter, si bien que Cyril Hanouna s'est retrouvé en top tweet "grâce à Camélia Jordana", comme il l'a précisé mardi 26 mai dans "C que du Kif !" Et de poursuivre : "J'adore ça, je me vois en top tweet, c'est génial, je suis content, j'appelle ma famille, je me fais insulter de partout, j'adore. Je voudrais remercier tous mes fanzouzes qui prennent le temps à chaque fois de répondre aux haters (...) Vous embêtez pas (...) Ils ont toujours peur que ça me fasse du mal (...) Quand je vois mon nom en top tweet, je suis content".

Valérie Benaïm lui a ensuite confié qu'elle avait du mal "à concevoir" que les critiques ne l'atteigne pas "à ce point-là". Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu : "Les haters, ça ne sert à rien d'aller leur parler un par un (...) C'est leur truc, ils existent à travers ça, faut les laisser. Un jour, c'est Hanouna qu'ils n'aiment pas, le lendemain ce sera quelqu'un d'autre. C'est leur kiff, ça me fait plutôt marrer (...) J'adore quand on me vanne et qu'on m'insulte à part quand c'est de visu. Ça me fait plutôt rire". Cependant, un tweet l'a profondément agacé. "C'est quand j'avais mis que c'était l'anniversaire de mon fils et il y a un abruti qui a dit : 'J'espère qu'il va passer un mauvais anniversaire'. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai localisé", a-t-il continué.

Par Non Stop People TV