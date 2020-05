Cyril Hanouna : Sa réponse tout en humour aux critiques d'un ancien chroniqueur

C'est pourtant un chroniqueur historique de l'émission. François Viot était présent aux côtés de Cyril Hanouna, qui prépare un biopic sur Johnny Hallyday, dans Touche Pas à Mon Poste dès le début sur France 4. Mais il semblerait que les relations entre les deux compères se soient détériorées. Le journaliste s'en est pris à l'animateur et son équipe durant un entretien accordé au podcast Focus Ecran : "La promesse de Cyril était de me faire faire des analyses médias, donner des audiences. Dès la première je me suis retrouvé déguisé en Britney Spears et à prendre du chocolat dans la gueule. (...) Il se trouve que c’est de l’humiliation et, moi, j’ai passé l’âge de faire pot de fleurs (...)" avait-il déclaré.

Il ajoute ensuite "J’ai toujours connu un Cyril bienveillant, fraternel, distribuant de la lumière à ses chroniqueurs, mais je n’ai pas retrouvé ce Cyril-là. J’étais content de retrouver la bande, mais maintenant c’est chacun pour sa pomme, il n’y a plus l’esprit de bande. Au bout d'un moment, je trouvais que ça n'allait pas. J'étais mal à l'aise, je n'étais pas bon. Je rentrais dans le studio avec la boule au ventre"

"des fake news, il y en a eu pas mal"

"Chacun doit rester dans sa case. Mais regardez 'C à vous', ils ont progressé pendant le confinement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des débats sérieux, de l'info... Il ne faut pas tout mélanger. Le mélange des genres conduit à des erreurs comme celle-là. Parce que, bon, je suis désolé, les fake news, dans 'Touche pas à mon poste', il y en a eu pas mal !".

Face à cette attaque, Cyril Hanouna qui a également taclé Michel Cymes, ne s'est évidemment pas laissé faire et a décidé de répondre avec une blague. Ce mercredi 13 mai, dans "C que du kiff", Valérie Bénaïm parlait du village de Saint-Viaud qui a eu une belle surprise de la part de Jean-Jacques Goldman. L'animateur en a profité pour lancer une pique au journaliste "C'est la ville de Saint Viaud…et on bien on embrasse François (Viot)…malheureusement voilà…".

Par J.F.