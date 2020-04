Cyril Hanouna : Scandalisé, il décide de boycotter LCI

LCI est dans la tourmente. La chaîne d'information en continu a été recadrée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) après une séquence jugée choquante par bon nombre de téléspectateurs. Le CSA a mis "fermement en garde" LCI après avoir reçu de nombreuses plaintes. La séquence en question a été diffusée le 1er avril. On y voit deux spécialistes débattre de la possibilité de faire des tests cliniques en Afrique. "Le CSA a relevé que les propos abrupts et contestables de l’un des intervenants n’avaient suscité aucune réaction ou demande d’explication sur le plateau. Il a donc estimé que cette séquence traduisait un défaut de maîtrise de l’antenne, telle que définie par la convention de LCI", argumente l'instance dans un communiqué. Pour Cyril Hanouna, la séquence est tout simplement raciste.

"Pour moi c'est boycott"

Dans "Ce soir chez Baba", mercredi 15 avril, il est revenu sur cette affaire. "Pour LCI, en termes d'image, c'est catastrophique", juge l'animateur de C8. Il va même plus loin. Pour lui, regarder cette chaîne d'info en continu, c'est fini. "Ce qu'ils ont dit sur les Africains, franchement. Moi, je ne regarderai plus jamais de la vie LCI. Pour moi LCI, c'est boycott. Après avoir entendu ça et que personne ne le reprenne, pour moi c'est boycott de LCI", conclut Cyril Hanouna.

SOS Racisme, le Parti socialiste, ainsi que le footballeur Didier Drogba ont vivement réagi eux aussi à ces images diffusées par LCI. Quant au député des Français du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest M'jid El Guerrab, il a annoncé qu'il allait saisir la justice.

Par Mélanie C.