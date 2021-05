Cyril Hanouna scandalisé par le comportement d'une activiste, il la recadre sévèrement dans TPMP

Non, ce n'était pas un sketch, comme de nombreux internautes ont pu s'interroger. Ce jeudi 6 mai, Cyril Hanouna a présenté un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste", qui a dégénéré en dernière partie. Pour clôturer la soirée, le trublion de C8 a convié sur le plateau de C8 deux invités. Baptiste Marchais, un sportif et grand amateur de viande, a confronté l'activiste Solveig Halloin sur un débat qui a fait grand bruit. "Faut-il interdire les abattoirs ?". Si la majorité des chroniqueurs étaient dans un premier temps d'accord en raison de la cruauté faite sur les animaux dans certains de ces lieux, l'activiste a renversé à tort, toute leurs idées. Le débat était inaudible sur le plateau de "Touche pas à mon poste" et l'invitée a fait des comparaisons qui ont choqué Cyril Hanouna, ses chroniqueurs, ainsi que tous les internautes.

De terribles comparaisons

Solveig Halloin a été jusqu'à comparer les abattoirs aux camps de concentration pendant la guerre, hurlant sur chaque personne présente sur le plateau et ne respectant aucun geste barrière en pleine pandémie de coronavirus. Si sa première réflexion a scandalisé Cyril Hanouna, qui a tenté de la calmer, elle n'a rien écouté et a poursuivi son monologue. Pour elle, elle a associé toutes les personnes qui mangent de la viande à des nazis. Cette séquence a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux et très rapidement, le hashtag "TPMP" s'est retrouvé en Top Tweet France avec plus de 20 000 références en moins de quinze minutes. Choqués par cette scène, les internautes ont criée au scandale, mais ils n'ont pas été les seuls. Même Hapsatou SY a déploré ce passage. "Seriously ? Tout le monde sait que Solveig est ainsi sur les plateaux. Pourquoi l’avoir invitée ? Et puis ces comparaisons avec les camps, intolérables", a-t-elle tweeté. Cyril Hanouna était impuissant face à la colère de son invitée, qui a même fait un bras d'honneur en direct à la télé. Un geste jugé "intolérable" par le présentateur qui a demandé à l'activiste de se calmer. Il lui a même dit : "Vous m'avez soûlée Solveig", en vain. Pour conclure ce débat, il lui a laissé la parole et elle a crié une phrase qui a énormément fait réagir les internautes. "Je suis truie. Nous sommes truie".

"son attitude consternante"

Si quelques Twittos se sont amusés de la situation, d'autres ont carrément fait part de leur stupéfaction. "Encore une fois, la cause animale est malheureusement représentée par des hystériques à cause de personnes comme cette Solveig, personne n'a vraiment (envie) d'écouter le fond du problème", déplore une abonnée. Même L214 éthique & animaux a tenu à condamner le comportement de l'activiste. "Solveig Halloin a détruit une partie du travail de celles et ceux qui défendent les animaux sur le plateau de Cyril Hanouna. Les animaux sont passés au second plan, derrière son attitude consternante." Une séquence qui restera gravée dans les esprits.

"Vous racontez n'importe quoi !"



Solveig Halloin a détruit une partie du travail de celles et ceux qui défendent les animaux sur le plateau de @Cyrilhanouna.



Par Solène Sab