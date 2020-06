Cyril Hanouna se lance dans la mode, son projet étonnant (Photos)

Il y a quelques jours, Cyril Hanouna a célébré la dernière de la saison de l’émission C que du kiff qui remplaçait TPMP. En attendant le retour de son programme sur C8, Cyril Hanouna a fait des révélations le 18 juin dernier sur les nouveautés dans TPMP dans quelques semaines : "Il n'y aura plus de débat de société dans "TPMP". Ce sera uniquement dans Balance ton post ! On a envie de vous divertir tous les soirs. L'année prochaine ce sera l'année du divertissement. Dans "TPMP", on va être dans la rigolade absolue. On va revenir avec un plateau plus petit, comme la configuration que l'on avait les premières années". Cyril Hanouna a également révélé qu’il aimerait recevoir absolument dans TPMP Christian Clavier. En attendant la rentrée, Cyril Hanouna s’est lancé dans un tout nouveau projet pour le moins étonnant.

Les internautes sous le charme

Sur son compte Instagram, Cyril Hanouna a révélé qu’il s’était lancé dans la mode. Alors qu’il y a quelques jours l’animateur de TPMP avait annoncé un projet étonnant, il en a dit plus ce vendredi 26 juin. Sur Instagram, le trublion du paf a révélé être devenu ambassadeur d’une marque de prêt à porter : "Mes chéris, je suis trop heureux de vous dévoiler ce projet, c’est la Baba collab avec @projectxparis ! Merci à toute l’équipe de PXP, @misterfifou pour les photos, mais aussi à ma styliste. la collection sera disponible en septembre, trop trop hâte !", at-il écrit en légende de quelques photos présentant quelques modèles. Face à la nouvelle, les internautes ont été nombreux à réagir : "Hâte de découvrir ça", "La collection a l’air vraiment sympa", "Magnifique tu es le meilleur". Des commentaires qui devraient faire plaisir à Cyril Hanouna.

Par Alexia Felix