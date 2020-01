Cyril Hanouna se moque du physique d'Arthur et lui donne des conseils

Cyril Hanouna va-t-il devenir le Cristina Cordula de C8 ? S'il n'a pas le même langage que la relookeuse de M6 qui use et abuse des "ma chérie ça va pas du tout", l'animateur de "TPMP" porte en tout cas comme elle un regard très critique sur la tenue de ses confrères. Ce mercredi 22 janvier, c'est Arthur qui était dans son viseur. L'animateur de TF1 a longtemps été en conflit avec Cyril Hanouna avant de se réconcilier. Pas sûr que ça dure vu les déclarations de ce dernier…

"Arrête les bombers" lui ordonne Cyril Hanouna

"J'ai un conseil à donner à Arthur parce que je l'aime bien maintenant je peux lui donner des conseils : arrête les bombers", commence Cyril Hanouna. "Je te dis la vérité, arrête. Parce que t’as pas le corps pour. Ton corps, il est comme ton décor : il est penché. Sur ma vie que c’est vrai", enchaîne le présentateur sous les huées du public. Pour Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli, il est clair qu'Arthur doit porter des vestes, compte-tenu de sa morphologie. "C'est ça qui te va bien" assure l'animateur de C8 "Il est trop voûté, il n’a pas assez d’épaules. Donc s'il met des bombers, ça l’affaisse. Il faudrait qu’il mette des belles vestes qui lui donnent des épaules un peu plus carrées et qui le maintiennent droit", renchérit Kelly Vedovelli. Seul Jean-Michel Maire n'est pas d'accord et le fait savoir de manière on ne peut plus outrancière : "Un balai dans le c** pour le redresser" c'est ce qu'il suggère à Arthur. Voilà ce qui s'appelle se faire tailler un costard !

Par Mélanie C.