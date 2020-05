Cyril Hanouna s'en prend à Camélia Jordana après ses propos sur les violences policières

Samedi 23 mai sur le plateau de On n'est pas couché, Laurent Ruquier recevait Camélia Jordana pour parler de son nouvel album. Mais la discussion a tourné autour des violences policières avec l'écrivain Philippe Besson. "Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie". Avant de poursuivre : "Je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait."

Suite à ces déclarations, Christophe Castaner a réagi et la chanteuse l'a invité à en parler lors d'un débat télévisé. Il n'a pour l'instant pas donné suite. En attendant de voir s'il va avoir lieu, les propos de la jeune femme sont repris et commentés sur de nombreux plateaux.

"Mais qu'est-ce qu'on s'en tape !"

Ce lundi 25 mai, Cyril Hanouna et son équipe sont revenus sur les événements du week-end. Impossible donc de ne pas aborder le sujet. Et l'animateur a son avis bien tranché sur la question. "Franchement, Christophe Castaner qui répond à Camélia Jordana, je ne comprends pas. Camélia Jordana, je ne savais même pas qu'elle existait encore. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape ! Camélia Jordana j'ai rien contre elle, je ne la connais pas. Mais Camélia Jordana, elle a vendu trois disques dans sa vie. Je suis désolé mais c'est qui Camélia Jordana ? Je croyais que c'était une fleur moi".

Les chroniqueurs n'ont pas été plus tendres avec la chanteuse, c'est le cas de Raymond : "Ce qu'elle a dit c'est très grave, elle parle de massacre (...) D'où elle parle des gens de cité ! (...) Les policiers, ils protègent aussi les gens des cités qui vont travailler, ils protègent tout le monde".

Par J.F.