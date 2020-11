Cyril Hanouna : son geste magnifique pour un SDF dans TPMP

Ce lundi 16 novembre 2020, Cyril Hanouna recevait sur le plateau de "Touche pas à mon poste" un dénommé Ibrahim. Ce sans domicile fixe de 59 ans a beaucoup ému les Français depuis la diffusion d’Enquête Exclusive sur M6 dimanche soir. Et pour cause, son histoire n’est pas banale. Depuis presque un an, Ibrahim vit dans la rue après s’être séparé de sa compagne avec qui il a eu cinq enfants. Sans ressource, l’homme n’a pas eu d’autre choix que de s’installer sous un parking de La Défense. Très touché par l’histoire d’Ibrahim, Cyril Hanouna a tenu à le recevoir sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce lundi 16 novembre 2020.

Ibrahim retrouve un toit grâce à Cyril Hanouna

En direct sur C8, l’animateur qui s’est souvent montré généreux envers ses téléspectateurs a annoncé qu’il allait aider Ibrahim à se loger en lui payant un an d’hôtel. "Vous serez logé à l’hôtel à mes frais dès ce soir pendant un an", a indiqué Cyril Hanouna. Bouleversé, Ibrahim a remercié Cyril Hanouna pour son aide. Mais l’animateur, qui a récemment recruté une nouvelle chroniqueuse, ne s’est pas arrêté là. En plus de son geste magnifique envers Ibrahim, Cyril Hanouna a décidé de contacter Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement, en direct dans TPMP. Cette dernière a promis d’aider Ibrahim à sortir de la rue et à bénéficier des soins médicaux dont il a besoin. "On va l’aider à démêler sa situation, on va l’aider pour voir comment lui trouver un toit, un lit et comment lui donner accès aux droits dont il a besoin, comme la santé", a indiqué Emmanuelle Wargon.

Par Matilde A.