Cyril Hanouna : Son hilarante anecdote sur une soirée un peu trop arrosée

Du lundi au jeudi, Cyril Hanouna a décidé d'animer l'émission "Touche pas à mon poste" depuis son salon le temps du confinement afin de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour se protéger lui et ses équipes. Le présentateur phare de C8 continue de divertir les Français et de traiter les informations importantes du jour dans son émission. Il n'oublie pas de livrer quelques anecdotes sur sa vie et celle de ses chroniqueurs. D'ailleurs, dans "Ce soir chez Baba" du jeudi 16 avril, Cyril Hanouna a surpris ses chroniqueurs et les téléspectateurs avec une anecdote hilarante mais plutôt honteuse. Alors qu'il ne boit pas d'alcool, il a révélé qu'une seule fois, il avait bu 50 verres de Beaujolais nouveau et avait fini ivre mort dans le bureau de son patron... La suite n'est pas une grande surprise !

"j’ai vomi dans son bureau"

Alors que Jean-Michel Maire a interrogé Cyril Hanouna sur le fait qu'il n'avait jamais bu d'alcool, le présentateur, qui a d'abord répondu de manière négative par un signe de la tête s'est ensuite ravisé et a confié : "Si si ! Alors je vais vous le dire. J’avais bu un jour pour la radio. J’avais voulu faire un défi, c’était pour la sortie du Beaujolais nouveau, j’avais fait toute la tournée des bars. J’avais dit que j’allais goûter le Beaujolais nouveau dans plein de bars. Et j’avais bu franchement une cinquantaine de verres de Beaujolais. Je suis arrivé à la radio, dans le bureau du grand patron, et j’ai vomi dans son bureau. Je me suis allongé, je m’en rappelle, sur le canapé de son bureau. Et impossible de bouger, je me suis endormi.". Raymond Aabou qui connaissait cet anecdote a ajouté quelques détails gênants : "Le défi il l’a fait à fond, à tel point que ce sont les pompiers qui sont venus. Il est assis sur une chaise avec un bob ou un chapeau de Beaujolais. Il est complètement éclaté. Il y a des photos d’ailleurs ! Dans mon portable, on a des photos. Il est complètement défait, c’était énorme.". Heureusement, ses propos ont bien fait rire Cyril Hanouna qui se souviendra de cet épisode !

