Cyril Hanouna : son message plein d'amour qui a fait réagir la Toile

Depuis dix ans, Cyril Hanouna est aux commandes de "Touche pas à mon poste", émission dans laquelle il retrouve quotidiennement sa bande de chroniqueurs. Au fil du temps, certains d'entre eux sont partis vers d'autres horizons, à l'image de Julien Courbet qui présente dorénavant "Capital" sur M6".

Plus récemment, c'est Agathe Auproux qui a annoncé son départ de l'émission. "J'ai pris la décision de mettre un terme à ma collaboration avec H2O, avec qui j'ai adoré travailler ces (presque) 3 dernières saisons sur 'Touche pas à mon poste' et 'Balance ton Post' (...) J'ai vécu une année particulière, très malade, très souvent à l'hôpital, et sitôt guérie j'étais de retour sur les plateaux (...) Je sais que j'ai désormais besoin de voguer vers de nouveaux projets", postait-elle le 4 décembre dernier sur Instagram.

"J'espère que vous serez là pour moi..."

Alors que C8 s'apprête à fêter les dix ans d'existence de "Touche pas à mon poste" dans une émission spéciale baptisée "TPMP ! 10 ans de Darka spécial quotidiennes", Cyril Hanouna a adressé un touchant message à ses fans quelques heures avant le passage à la nouvelle année. "Je voulais vous souhaiter le meilleur pour 2020 et vous redire le bonheur que vous m'avez donné en 2019", a-t-il commencé sur Twitter.

Et de poursuivre : "Notre relation est fusionnelle et indestructible. J'espère que vous serez là pour moi en 2020, mais moi, quoiqu'il m'arrive, je ne vous lâcherais pas. Plus que jamais je vous aime". Un message auquel ses nombreux "fanzouzes" ont répondu, mais aussi son équipe, à commencer par Christine Kelly qui lui a adressé un coeur (voir tweet ci-dessous).

— Christine KELLY (@christine_kelly) 31 décembre 2019

Par Non Stop People TV