Cyril Hanouna : Son nouveau défi lancé à Gaël Monfils et Benoît Paire

Il y a quelques jours, Benoit Paire et Stan Wawrinka se sont retrouvés pour un live sur Instagram. A cette occasion, les deux joueurs de tennis n’ont pas hésité à critiquer avec humour Cyril Hanouna qui s’est mis au tennis paddle : "Non mais Hanouna, il pense que c'est dieu au paddle. S'il m'a battu au ping pong ? Oui il m'a battu sur sa petite table dans son émission. Mis à part ça, si toi, t'es mauvais sous la pression, lui il est monstrueux avec la pression", a alors fait savoir Stan Wawrinka. Face à ces propos, Cyril Hanouna a tenu à régler ses comptes avec les deux sportifs ce lundi 13 avril dans Ce soir chez Baba.

Défi accepté par les sportifs

Alors qu’il recevait Stan Wawrinka et Benoit Paire par visioconférence, Cyril Hanouna a demandé des explications. Rapidement, les deux sportifs ont affirmé que Cyril Hanouna avait un mental d’acier et qu’il avait même la gagne. Cyril Hanouna a alors appelé Gaël Monfils pour que ce dernier rétablisse une vérité concernant un match contre Benoit Paire au ping-pong. Visiblement touché de voir que les sportifs ne le prenne pas au sérieux pour le tennis paddle, Cyril Hanouna a décidé de leur lancer un défi : "Après le confinement, on fait un double au tennis paddle : Gaël et moi contre Benoît et Stanislas. On retransmet sur C8, on fait venir du public et on donne toute la recette pour la Fondation des Hôpitaux de Paris". Si les trois joueurs de tennis ont accepté le défi, Benoit Paire a tout de même demandé s’il pouvait changer de partenaire sur le ton de la plaisanterie. Reste à attendre la date de ce match.

Par Alexia Felix