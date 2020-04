Cyril Hanouna : son nouveau projet d’émission pour la rentrée

Malgré la mesure de confinement demandée par le gouvernement, Cyril Hanouna fourmille de projets. Si "Touche pas à mon poste" ne peut se produire, il a la solution : "Ce soir chez Baba" en direct depuis chez lui. Pour les dix ans de TPMP mercredi 1er avril, il a reçu de nombreuses personnalités dont les rappeurs Bigflo et Oli ou encore Gad Elmaleh. La soirée s'est déroulée sur le ton des confidences... Et Cyril Hanouna pense déjà à la suite. Il a dévoilé le nom du chroniqueur qu’il aimerait recruter à la rentrée, une figure bien connue des téléspectateurs. Il a également insisté sur le fait qu’il souhaite que les chroniqueurs soient présents du lundi au jeudi dans l’émission. Jeudi 2 avril, il a poursuivi ses confidences en dévoilant le nom de son prochain projet. Explications.

"Il va y avoir un nouveau prime qui va arriver sur C8"

Première annonce pour Cyril Hanouna, et elle concerne "La Grosse Rigolade" diffusée le vendredi après "TPMP ouvert à tous". L’émission reviendra à la rentrée avec plus de numéros. Deuxième annonce, "Il va y avoir un nouveau prime qui va arriver sur C8, peut-être avant la fin de l’année ou à la rentrée" a révélé Cyril Hanouna. L'émission va s’appeler "La Grosse Chariade, qui va être un dérivé de ce qu’on a vu hier (mercredi 1er avril) et on aura pour la première, le même casting qu’hier". Outre les deux rappeurs originaires de Toulouse et l’humoriste Gad Elmaleh, Franck Gastambide devrait être de la partie.

Puis Cyril Hanouna a dévoilé le concept de l'émission : "Des people viennent, on se pose des questions, on se dit tout, on se raconte tout comme si on était autour d’une table dans un café… (…) Vous pourrez également leur poser des questions. Je la sens très très bien". Il a ensuite précisé que ce projet d’émission était déjà "validé" par le président de C8 Franck Appietto.

