Cyril Hanouna : Son nouveau tacle contre Michel Cymes

Michel Cymes a appris une bien mauvaise nouvelle. Alors qu’il a accepté de participer au tout nouveau média "leLIVE" lancé par le groupe de médias français Webedia, l’animateur a su comme de nombreux français que le lancement a été un véritable fiasco. Les incidents étaient nombreux ce lundi 3 février entre une insulte raciste de la part de l’animateur Kevin Razy, les bugs techniques comme un décalage sonore de plusieurs secondes, et une blague de mauvais goût sur Kobe Bryant, une semaine après son décès : "On a eu deux ou trois soucis mais que ceux qui n'ont jamais bugué en lançant un projet de cette envergure nous jettent la première pierre !", a expliqué le compte Twitter de l’émission. Face à ce constat, Cyril Hanouna a tenu à revenir sur ce fiasco dans TPMP ce mardi 4 février.

"Il veut manger à tous les râteliers"

Alors que les chroniqueurs ont débattu sur le lancement chaotique du Live, Cyril Hanouna n’a pas hésité à tacler Michel Cymes avec qui il est en froid depuis plusieurs mois : "Michel Cymes veut manger à tous les rateliers. C'est une chaîne destinée aux millennials (cela regroupe l'ensemble des personnes nées entre 1980 et 1990 ndlr.) et Michel Cymes on en peut plus franchement. Il veut manger à tous les râteliers. Ça reste l'animateur préféré des Français... Le gars, il est médecin, frère va consulter des gens et arrête de vouloir prendre de l'oseille de partout. Il veut aussi aller là-bas prendre de l'oseille parce que je vous le dis, les gens présents au Live sont très bien payés". Des propos qui ne vont pas faire plaisir à Michel Cymes.

Par Alexia Felix