Cyril Hanouna : son projet de parc d’attractions sur le thème de la télévision

Cyril Hanouna fourmille de projets et d’idées. Dans "C que du kif", l’alternative à TPMP qui revient dès la rentrée prochaine, l’animateur et sa bande ont d'abord évoqué la participation de Roselyne Bachelot à l’émission "Les reines du shopping" et ont reçu Afida Turner en visioconférence. L’ancienne participante de "Loft Story" est revenue sur sa candidature aux élections présidentielles de 2022. Si elle n’a pu répondre aux questions des chroniqueurs sur son programme, elle a expliqué comment elle comptait obtenir les 500 parrainages de maires pour être officiellement candidate : "Vous savez comment ça se passe avec les maires, il faut toujours payer des pots-de-vin, donc je sortirai mon chèque !" Si l’interview amuse, Cyril Hanouna s’est ensuite confié sur un sujet plus sérieux qui lui tient à cœur.

Un projet qui enthousiasme déjà les chroniqueurs

C’est en évoquant le parcours de Claude dans l’émission "Koh-Lanta" que Jean-Michel Maire demande à Cyril Hanouna pourquoi il n’ouvre pas un parc d’attractions sur l’univers de "Koh-Lanta". L’animateur répond à cette question et dévoile son projet : "Je vais vous raconter quelque chose et ça m’énerve de le dire. Je suis allé voir le maire de Cannes l’année dernière, qui est très sympathique, et je lui ai dit ‘Pourquoi on ne créerait pas un énorme parc d’attractions destiné à la télévision ?’" L’animateur de C8 imagine "un immense ‘N’oubliez pas les paroles’, un immense parcours de ‘Koh-Lanta’, on ferait des épreuves de ‘Fort Boyard’"… Seul bémol à ce projet qui enthousiaste déjà ses chroniqueurs : le budget. En effet, concrétiser cette idée demande "un investissement colossal" et le maire de Cannes se serait montré "assez intéressé". L’autre envie de Cyril Hanouna avec ce parc d’attractions, "ne pas faire payer des sommes énormes aux gens" et faire venir des animateurs des programmes phares ainsi que des candidats.

Par Non Stop People TV