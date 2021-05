Cyril Hanouna : son tacle cinglant à Jean-Michel Blanquer

Ce n'est plus un secret pour personne, Cyril Hanouna n'a pas sa langue dans sa poche notamment quand il s'agit de défendre des causes qui lui sont chères.

Récemment, il s'en prenait violemment à Thomas Sotto suite à ses propos sur l'envie de Marlène Schiappa de le voir en tant qu'animateur de débat à la présidentielle 2022. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste il avait déclaré : "Il a voulu faire le buzz absolument. Thomas Sotto, il était plus sympa quand il me demandait du travail, à l'époque sur Europe 1 et qu'il voulait absolument avoir une tranche. C'est dingue, maintenant qu'il est à la radio, il s'en f*ut de tout le monde".

"il aurait d'après mes informations un tournoi de fléchettes"

Et ce lundi 3 mai, c'est Jean-Michel Blanquer qui a été la cible de Cyril Hanouna. Et pour cause, depuis quelques jours maintenant, les étudiants demandent l'annulation du baccalauréat. Ces derniers dénoncent les conditions de travail dans lesquelles ils ont été toute l'année entre cours annulés ou profs absents à cause de la Covid-19. Ces derniers peuvent compter sur le soutien de Cyril Hanouna qui a interpellé Jean-Michel Blanquer sur Twitter. Il a posté une série de tweets lui demandant de revoir sa copie mais à sa manière…

"Coucou les chéris, je taffe depuis hier sur les sujets du Bac et du BTS et la gestion des examens. C'est juste incroyable ce qui se passe. On essaiera de trouver des solutions demain dans TPMP et ce serait top que le ministre Jean-Michel Blanquer vienne sur le plateau face aux étudiants" écrivait-il.

Avant de poursuivre : "Bon les chéris apparemment Jean-Michel Blanquer ne viendra pas ce soir, il aurait d'après mes informations un tournoi de fléchettes et le championnat de France de marelle ! Je peux comprendre, il y a des priorités !" a-t-il ironisé.

Ça bouge les chéris! Bcp de témoignages d étudiants ce soir bts, bac, examens. C ouf ce qui se passe. On est en contact avec le gouvernement et on attend toujours @jmblanquer mais ça va bouger ce soir dans @TPMP . Je lis trop de messages de détresse il faut qu on se bouge le uc — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) May 3, 2021

Par J.F.