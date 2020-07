Cyril Hanouna : son touchant message après la mort d'un très jeune fan

Cyril Hanouna se montre toujours proche de son public. L'animateur qui n'hésite pas à faire preuve de générosité avec ses fans ou à faire venir certains membres du public auprès de lui sur le plateau de Touche pas à mon poste, a été gagné par l'émotion en apprenant une triste nouvelle. Sur Twitter ce samedi 18 juillet, une jeune femme prénommée Anne s'est adressée à Cyril Hanouna pour lui annoncer la mort de son fils Tom, âgé de 6 ans. "Mon fils Tom décédé à l'âge de 6 ans le 20 juin dernier", a-t-elle écrit bouleversée. Dans cette douloureuse épreuve, la maman en deuil a interpellé Cyril Hanouna car l'animateur comptait beaucoup pour son fils. "Votre plus grand fan n'est plus", a-t-elle ajouté.

Une "grande tristesse"

Une terrible nouvelle qui a touché en plein coeur Cyril Hanouna. Dans un touchant message, l'animateur lui a fait part de sa "grande tristesse". "C'est avec une grande tristesse que j'apprends cette nouvelle", a-t-il débuté. "Je pense fort à vous et vous adresse toutes mes condoléances. J'imagine votre tristesse et vous apporte tout mon soutien et je vous envoie de la force dans cette épreuve", a poursuivi le papa de Lino et Bianca. "Et Tom, on ne t'oubliera jamais", a conclu avec émotion Cyril Hanouna. Le décès du petit Tom a également ému les abonnés de l'animateur. Cette disparition prématurée rappelle celle Naomie âgée de huit ans, suite à un cancer, en avril 2019. Cyril Hanouna lui avait alors rendu hommage en plateau tout en se montrant disponible pour la famille.

Anne c est avec une grande tristesse que j apprends cette nouvelle. Je pense fort à vous et je vous adresse toutes mes condoléances. J imagine votre tristesse et je vous apporte tout mon soutien et je vous envoie de la force dans cette épreuve. Et Tom on ne t oubliera jamais — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 18, 2020

Par Marie Merlet