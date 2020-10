Cyril Hanouna sur le point d'arrêter TPMP ? Il répond !

Depuis plusieurs années maintenant, chaque saison de Touche Pas à Mon Poste est considérée comme étant la dernière. Mais Cyril Hanouna revient à chaque fois, avec des nouveautés et beaucoup de changement.

L'animateur vit des saisons on ne peut plus mouvementées dues à la crise du coronavirus. En effet, au mois de mars, il a dû délocaliser le plateau dans son salon afin de continuer à faire l'émission. À la rentrée, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont enfin pu rejoindre le plateau mais avec des protections sanitaires très strictes. Distance et panneaux entre les chroniqueurs, contact physique interdit, etc. L'animateur vient d'être une nouvelle fois mis à rude épreuve avec le couvre-feu. Son émission se prolongeant après 21h, il est dans l'obligation de l'adapter afin de respecter les nouvelles règles du gouvernement.

la fin après 11 ans d'émission ?

Cyril Hanouna a annoncé en direct que l'émission allait passer en enregistré. "On sera là, c'est la bonne nouvelle. Mais en version enregistrée, dorénavant. Certaines personnes n'habitent pas à côté du plateau. Et je vous rappelle qu'à 21 heures, il faut être chez soi. On est en train de trouver des solutions pour que le public puisse venir."

Et ce jeudi 15 octobre, Cyril Hanouna qui a récemment défendu Gad Elmaleh, a répondu aux nombreuses questions des internautes. L'un d'entre eux lui a demandé "Cyril, est-ce que la 11ème saison de TPMP sera la dernière ?" Et la réponse risque de plaire aux téléspectateurs : "Non, cette saison ne sera pas la dernière puisqu'on est là pour trois ans déjà sûr, peut-être quatre".

Par J.F.