Cyril Hanouna tacle Mila après son interview dans Quotidien

L’affaire Mila prend des proportions incroyables. Tout est parti d’une story Instagram dans laquelle l’adolescente de 16 ans a critiqué l’islam. Le 19 janvier dernier, en réponse à des insultes homophobes publiées en commentaire sur son compte Instagram, Mila avait violemment insulté l’islam dans une story. Des propos qui lui ont valu de recevoir des centaines de messages de haine, allant de l'appel au viol aux menaces de mort. Depuis, la lycéenne est déscolarisée. Elle et sa famille ont été placées sous protection. Lundi 3 février dans "Quotidien", Mila a réitéré ses propos. Une attitude que Cyril Hanouna ne soutient pas.

"Je n'aime pas trop qu'on rigole ou qu'on insulte des religions"

Mardi 4 février dans "TPMP", il est revenu avec ses chroniqueurs et Yassine Belattar sur l’affaire Mila. L’humoriste a soutenu la jeune femme. "Il faut mesurer que cette fille n’aura plus jamais la vie d’une fille de 16 ans. C’est quasiment la mettre sur le bûcher. Je suis triste pour elle parce que derrière elle, il y a des gens beaucoup plus mal intentionnés que cette fille de 16 ans", a déclaré l’humoriste. Un avis que ne partage pas l’animateur de C8.

Pour Cyril Hanouna, Mila a fait une erreur en se rendant sur le plateau de "Quotidien". "Mila, c'est une ado de 16 ans qui devrait se faire oublier pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois pour reprendre une vie normale. Ce n'était pas une bonne idée d'aller faire une émission. On l'avait demandé nous aussi mais on aurait regretté de l'avoir prise", explique-t-il avant de condamner ses propos. "C'est juste une jeune fille de 16 ans qui a dit des mots inadmissible. Je ne supporte pas ce genre d'insultes. Je n'aime pas trop qu'on rigole ou qu'on insulte des religions. Je sais que c'est le droit au blasphème, mais elle ferait mieux de se calmer et rester dans son coin", a conclu l’animateur.

Par Mélanie C.