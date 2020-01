Cyril Hanouna taclé par Pierre-Jean Chalençon, il calme le jeu

Le début de semaine a été difficile pour Pierre-Jean Chalençon. En effet, le collectionneur a perdu l'un de ses amis, Michou. Ce dernier est décédé dimanche 26 janvier à l'âge de 88 ans des suites d'un malaise cardiaque pour lequel il avait été hospitalisé. Pour lui rendre hommage, l'acolyte de Sophie Davant a participé à l'émission "Morandini Live" sur CNews et Non Stop People, donnant quelques éléments sur l'organisation de ses obsèques qui ont lieu ce vendredi 31 janvier 2020.

Dans la foulée, Pierre-Jean Chalençon était l'invité du "Débrief" de Non Stop People. Il a profité de son passage dans l'émission pour s'en prendre à Line Renaud. "J’adore Line Renaud, elle a connu tout le monde. Elle a dépassé Jean-Claude Brialy dans le niveau des pompes funèbres, mais à un moment, il faut arrêter. Michou ne l’aimait pas vraiment. Elle n’a pas été très sympathique avec lui", balançait-il.

"Il m'a mis une petite cartouche"

Dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna a diffusé cette séquence. Puis il a fait savoir à ses chroniqueurs que Pierre-Jean Chalençon lui a "mis une petite cartouche" dans une interview donnée à Ciné Télé Revue le 29 janvier. Voilà ce que le collectionneur a confié : "Les projets se concrétisent, sauf chez Cyril Hanouna, qui m'avait proposé d'intervenir dans 'Touche pas à mon poste' ! J'ai été la victime de Cyril, je me suis fait manipuler par lui, je le sais, je ne lui en veux pas. Je me sens parfois un peu dans la peau de l'homme à abattre. Mais c'est plutôt bon pour moi, cela montre que j'ai du talent et que les gens m'apprécient".

Ce à quoi Cyril Hanouna a répondu : "Je l'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'on a fait des essais, et ça n'a pas collé. Et France Télévisions n'était pas hyper chaud pour qu'il fasse son émission sur France 2 et en même temps 'Touche pas à mon poste'. C'est une grande figure de France 2". Pour rappel, Pierre-Jean Chalençon devait intégrer l'équipe de "Touche pas à mon poste" l'été dernier, mais sa participation a été annulée.

Par Non Stop People TV