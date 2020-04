Cyril Hanouna toujours sur C8 la saison prochaine ? Il lève le voile sur son avenir

Restera ? Restera pas ? La question de l’avenir de Cyril Hanouna sur C8 se posait alors que l’animateur avait évoqué des envies de changement, lui qui célèbre cette année les 10 ans de son émission culte "Touche pas à mon poste". En janvier 2020, il déclarait ainsi sur le plateau de TPMP : "On est en renégociation avec C8. Quoi qu’il arrive, l’année prochaine, même si je ne suis plus là, les chroniqueurs seront encore là avec, peut-être, un autre animateur", déclarait-il. Mardi soir, en direct de son salon, confinement oblige, Cyril Hanouna a répondu en toute honnêteté à la question d’un internaute qui souhaitait savoir si Baba serait toujours sur C8 la saison prochaine. "Je te le dis, aujourd’hui, je suis en mesure de te dire qu’à 92% - avant le coronavirus, c’était 90 – on va pas se mentir, en vérité, à pratiquement 100%, à moins que la chaîne ferme, parce que je ne peux pas savoir, mais pour l’instant, la chaîne se porte bien, je serai sur C8 à la rentrée", a répondu Cyril Hanouna.

L’animateur fait de troublantes révélations

Au cours de l’émission rebaptisée depuis le début du confinement "Ce soir chez Baba", l’animateur a également fait de troublantes révélations. "J’ai eu des petits soucis dernièrement et ils ont été avec moi à fond, ils ne m’ont jamais lâché. Je voudrais aussi remercier les personnes qui ont su que j’avais eu un petit souci : le patron de M6 et celui de W9 qui ont été exceptionnels, Nagui, Arthur, Gad Elmaleh, Franck Gastambide, Ary Abittan", énumère-t-il. Si Cyril Hanouna a pour l’instant choisi de ne pas en parler, il a indiqué à ses téléspectateurs qu’il ne manquerait pas de le faire prochainement.

Par Non Stop People TV