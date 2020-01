Cyril Hanouna toujours sur C8 l'année prochaine ? Le directeur de la chaîne répond

Depuis déjà 10 ans, Cyril Hanouna est aux commandes de l'émission Touche pas à mon poste. Toujours aussi soutenu par sa communauté, le trublion du paf a tenu à remercier ses fanzouzes sur Twitter il y a quelques jours au moment du passage à la nouvelle année : "Je voulais vous souhaiter le meilleur pour 2020 et vous redire le bonheur que vous m'avez donné en 2019. Notre relation est fusionnelle et indestructible. J'espère que vous serez là pour moi en 2020, mais moi, quoiqu'il m'arrive, je ne vous lâcherai pas. Plus que jamais je vous aime". Et alors que C8 s'apprête à fêter les dix ans d'existence de TPMP dans une émission spéciale baptisée "TPMP ! 10 ans de Darka spécial quotidiennes", l'avenir de Cyril Hanouna sur C8 commence à faire parler.

Bonne nouvelle pour les fanzouzes

En 2015, Vincent Bolloré n'avait pas hésité à verser 250 millions d'euros sur cinq ans à H2O afin de garder Cyril Hanouna sur la chaîne. Et alors que le contrat de l'animateur doit se terminer en juin prochain, Franck Appietto, directeur général de C8, a rassuré tous les fans de TPMP puisqu'il a annoncé lors d'une interview avec le quotidien Les Echos que Cyril Hanouna resterait sur la chaîne : "Il n'y a aucune inquiétude : Cyril Hanouna sera bien encore sur C8 à la rentrée prochaine. Un nouveau contrat est en cours de négociation sans inflation". Une bonne nouvelle pour C8 puisque TPMP enregistrerait des recettes nettes moyennes de 200 000 euros par émission selon nos confrères des Echos.

Par Alexia Felix