Cyril Hanouna : TPMP, Balance ton post… Il dévoile toutes les nouveautés de la rentrée

De gros changements sont à prévoir sur C8 à la rentrée prochaine. Cyril Hanouna a décidé de modifier totalement son access prime time. Des bouleversements que l’animateur a dévoilés à ses abonnés mercredi soir sur ses réseaux sociaux. Premier changement de taille : l’arrivée de "Balance ton post" en quotidienne. L’émission de débat sera proposée du lundi au vendredi de 17h45 à 18h30. Cyril Hanouna sera entouré de chroniqueurs comme Raquel Garrido, Eric Naulleau, Bernard Laporte, Karim Zéribi ou encore Rokhaya Diallo et Geoffroy Lejeune (de Valeurs Actuelles). À partir de 18h30, place à "Touche pas à mon poste". Comme l’indique jeanmarcmorandini.com, l’émission revient dans un format plus court toujours avec ses chroniqueurs historiques comme Jean-Michel Maire ou Isabelle Morini-Bosc. À 20h10, le jeu "A prendre ou à laisser" revient. Le programme relancé par Cyril Hanouna au printemps a enregistré des très beaux scores d’audience, dépassant régulièrement le million de téléspectateurs.

Trois émissions pour trois heures de direct

Si Cyril Hanouna va présenter les trois émissions, c’est un défi de taille qu’il va relever puisqu’il va animer ces trois programmes en direct ! "C’est un pari fou, plus de trois heures de direct, trois émissions : du débat, du média, de la darka, du jeu", écrit d’ailleurs "Baba" sur Twitter. À noter que l’animateur-producteur sera à la tête de ses trois programmes du lundi au jeudi. Le vendredi, place à ses fidèles acolytes pour le remplacer comme le révèle en exclusivité jeanmarcmorandini.com. Eric Naulleau présentera "Balance ton post", Benjamin Castaldi TPMP et Valérie Benaïm "A prendre ou à laisser". Le jeudi soir, Cyril Hanouna promet également une belle programmation. Et là encore jeanmarcmorandini dévoile en exclu que "Touche pas à mon poste" sera en deuxième partie de soirée comme à ses débuts sur France 4 et en direct. " 'Balance ton post' sera également en spécial en prime très souvent dans l’année et le jeudi soir vous aurez la réponse demain", écrit Cyril Hanouna sur Twitter.

Les chéris on a bcp travaillé avec les equipes et l année prochaine en direct du lundi au vendred vous pourrez voir @BalanceTonPost @TPMP et @APOALofficiel c un pari fou, plus de 3h de direct 3 émissions : du débat, du médias, de la darka, du jeu! Merci @C8TV ! Détails à venir — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) July 15, 2020

Par Non Stop People TV