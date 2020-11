Cyril Hanouna : TPMP critiqué par Sugar Sammy, il réplique

Ce n'est plus un secret pour personne, les animateurs aiment se lancer des petites piques par émissions interposées. Ce mardi 24 novembre, M6 diffusait un nouvel épisode de "La France a un incroyable talent". Un "humoriste" était venu sur le plateau afin de faire son numéro. Malheureusement, ses blagues n'ont pas du tout séduit le jury. Pire encore, les quatre membres ont décidé d'appuyer sur le buzzer afin de mettre fin à la prestation. Sugar Sammy, lui-même humoriste a ensuite réagi à ce numéro : "Je pense que ce n'est pas une surprise, mais je n'ai rien compris. C'était la même blague répétée, répétée... Tu prends beaucoup de petits riens, pour en faire un gros n'importe quoi. Oui, c'est un peu comme Touche pas à mon poste".

de bonne guerre

Une pique qui est arrivée aux oreilles de Cyril Hanouna. Le lendemain, il avait répondu sur son compte Twitter : "Quel bonheur de savoir que Sugar Sammy nous a rendu hommage ce soir ! Merci à lui et vive le grand n'importe quoi! Vive la liberté ! Vive la France ! Vive le Charles de Gaulle et vive Teo Lavabo ! Gros bisous mon petit Sammy".

Le soir même, Cyril Hanouna qui a récemment fait face au départ de René Malleville est revenu sur la séquence lors de Touche Pas à Mon Poste. Il a révélé avoir eu une explication avec l'humoriste par SMS : "Je lui ai envoyé un petit message aujourd'hui. Je l'ai eu par SMS, je lui ai dit 'j'espère qu'on va se croiser bientôt'". Sugar Sammy aurait alors répondu : "Il m'a dit 'Cyril, au plaisir, bon grand n'importe quoi ce soir, j'espère qu'on va se croiser bientôt'". L'animateur a ensuite mis fin à cette guerre en déclarant : "Franchement, nous on vanne tout le monde, alors si on n'accepte pas les vannes des autres, faut arrêter".

Par J.F.