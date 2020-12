Cyril Hanouna - TPMP : Maxime Guény raconte comment il a été recruté (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Ainsi, la présentatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a pu s'entretenir avec Clara Morgane, qui lui a confié pourquoi elle veille à ne jamais dévoiler ses proches sur les réseaux sociaux. Danièle Evenou lui a aussi raconté ce jour où son mari à sorti sa culotte devant Françoic Mitterrand.

Quant à Gil Alma, l'acteur a expliqué pourquoi il n'a pas cru au projet "Nos Chers Voisins", série dans laquelle il a interprété pendant cinq ans le rôle d'Alain Stuck Becker. "Je pensais que ça allait foirer. J'ai dit à ma femme : 'J'ai encore tourné un pilote bidon pour un programme humoristique' (...) Je me suis dit : 'Ça ne va pas marcher'", disait-il.

"J'étais comme un gosse à Disneyland"

Ce mardi 1er décembre, Evelyne Thomas reçoit Maxime Guény dans son émission diffusée sur Non Stop People. L'occasion d'aborder avec lui sa première dans "Touche pas à mon poste" en janvier 2017. Dans un extrait inédit, le chroniqueur raconte comment il a été recruté. "Je reçois un SMS de le rédactrice en chef de l'époque, en décembre 2016. Elle me dit : 'Tu ne veux pas venir faire l'expert médias une fois en one shot ?' (...) J'ai dit ok, je vais le faire (...) Je fais l'émission et ça matche bien avec Cyril Hanouna. Ça matche tellement bien qu'il m'appelle la semaine d'après, puis la semaine d'après (...) Au bout de la dixième fois, j'ai intégré l'équipe de chroniqueurs", dit-t-il.

Dans la suite de l'entretien, Maxime Guény affirme ne pas avoir remplacé Thierry Moreau. "Il est parti au mois d'avril". Il explique ensuite comment il s'est intégré à la bande "historique" de l'émission. "Je connaissais la matière, j'étais comme un gosse à Disneyland. Je vois les personnes qui me faisaient rire à la télévision le soir, je regardais l'émission en plus (...) J'ai été bien accueilli", confie-t-il. De Jean-Michel Maire, il n'en dit que du bien, le considérant comme "un très bon pote". Et de conclure : "Dans TPMP, on dit ce qu'on pense et une fois que les caméras sont arrêtées, on se prend dans nos bras".

