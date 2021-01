Cyril Hanouna - TPMP : qui est la nouvelle chroniqueuse Morgane Miller ?

Ce vendredi 15 janvier 2021, Cyril Hanouna a proposé aux téléspectateurs de C8 un nouveau numéro de "Touche pas à mon poste", en direct. Au cours de l’émission, Benjamin Castaldi s’est notamment épanché sur les menaces de mort qu’a reçu son frère Giovanni Castaldi après un lapsus. La bande de Cyril Hanouna a également évoqué la polémique qui vise Camélia Jordana, l’affaire de l’agression d’un maire par des candidats de l’émission "Les Anges de la télé-réalité" et les arnaques et dérives qui sévissent sur les réseaux sociaux, avec un témoignage poignant de Satine. Mais ce n’est pas tout.

Qui est Morgane Miller ?

Au menu, Cyril Hanouna avait également prévu une petite surprise pour ses "fanzouzes". En effet, une nouvelle chroniqueuse a rejoint l’équipe de TPMP. Elle répond au nom de Morgane Miller. Si son visage n’est pas inconnu, c’est parce que la jolie brune a déjà participé à des publicités. "Je suis Morgane Miller, vous m'avez sûrement vue dans les pubs Trivago et comme il n'y a plus de boulot à cause du covid, plus d'hôtels, je suis venue ici donc merci beaucoup Cyril", s’est-elle présentée avant de raconter sa rencontre avec Cyril Hanouna. "Nous nous sommes rencontrés par hasard entre deux portes. Je venais déposer mon petit cahier et puis on s'est rencontrés !", a-t-elle expliqué. L’arrivée de Morgane Miller au sein de la bande de TPMP a été vue d’un très bon oeil par les téléspectateurs. "Morgane Miller, une beauté incroyable de plus autour de la table de TPMP", "Morgane est bien sympathique", "Bienvenue Morgane", "Wow première bonne impression", peut-on lire sur Twitter.

Par Matilde A.