Cyril Hanouna - TPMP : son appel hilarant pour retrouver Doc Gynéco

Ce lundi 14 septembre 2020, Doc Gynéco signait son grand retour dans l’émission "Touche pas à mon poste". Après des mois d’absence, le rappeur reprend sa place de chroniqueur sur C8. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Alors que l’émission TPMP débute désormais à 19H10 sur C8, Doc Gynéco était introuvable. En effet, le chroniqueur ne s’est pas présenté à la Canal Factory (Boulogne-Billancourt), où Cyril Hanouna tourne la plupart de ses émissions. Dans l’émission "À prendre ou à laisser", diffusée chaque soir à 18H10 sur C8, Cyril Hanouna s’est d’abord amusé : "Doc Gynéco fait son retour ce soir dans ‘Touche pas à mon poste’, on l'attend. Il sera de retour à 19H20 avec nous. Sachez qu'à 18H50 la production le cherche (...) Il était avec moi au bureau ce matin (...) et puis, plus de nouvelle".

Doc Gynéco introuvable pour son retour !

Plus tard, dans "Touche pas à mon poste", Cyril Hanouna est revenu sur l’absence de son chroniqueur. Toujours introuvable, Doc Gynéco s’est pourtant présenté le matin-même au bureau de Cyril Hanouna. "Il était persuadé que l'émission était à 9h30 du matin", s’amuse Cyril Hanouna, toujours sans nouvelle de Doc Gynéco. Le trublion de C8 a alors lancé un appel hilarant à ses téléspectateurs. "Je m'adresse à vous, si vous voyez un garçon pas très réveillé, en train de se promener dans les rues de Boulogne-Billancourt où se trouve le studio, veuillez lui indiquer son chemin. Cette personne s'appelle Bruno, plus connu sous le nom de Doc Gynéco", a demandé Cyril Hanouna à ses fanzouzes avant de poursuivre : "Il est 19h31 et nous n'avons toujours pas de nouvelle de lui (...) Il a quand même laissé un indice, car son assistant est là dans les locaux". Doc Gynéco ne s’est finalement jamais présenté en plateau. Où était-il ? Le mystère plane pour le moment. Les téléspectateurs de C8 en sauront certainement plus ce soir car Doc Gynéco a promis sur son compte Twitter qu’il serait en plateau. "Je m'excuse j'ai eu un petit problème perso… Je vous raconte tout demain", a écrit l’artiste.

Je m'excuse j'ai eu un petit problème perso.. je vous raconte tout demain #tpmp @TPMP — Doc Gyneco (@doc_gyneco) September 14, 2020

Par Matilde A.