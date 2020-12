Cyril Hanouna "traumatisé" : son émouvant témoignage sur son père touché par la Covid-19

Si Cyril Hanouna n'a pas été atteint par la Covid-19, il a dans son entourage, plusieurs personnes ayant été contaminées. Le chroniqueur Jean-Michel Maire a par exemple été touché par le virus à deux reprises. "J’ai perdu du poids. C’est un des seuls avantages du Covid. Comme l’un des symptômes, c’est la perte de goût, du coup quand on n’a plus de goût, on n’a plus d’appétit" a expliqué l'ancien journaliste avant d'ajouter : "J’avoue que je suis tombé dans une lente dépression. Je m’en sors mieux que d’autres qui ont des responsabilités, qui ont des commerces, des restaurants ou du personnel à charge. Moi je suis tout seul donc ça ne concerne que moi. Mais c’est surtout vis-à-vis de ma famille, de mes enfants que je voyais déjà moins à cause du confinement. Là, du coup, comme on est malade, on ne les voit plus du tout".

Cyril Hanouna traumatisé par la contamination de son papa

Cyril Hanouna a aussi dû faire face à la contamination d'un membre de sa famille : son papa, Ange Hanouna. Ce jeudi 17 décembre 2020, l'animateur est d'ailleurs revenu sur ce triste épisode sur le plateau de "Touche pas à mon poste" : "Moi c'était pendant le confinement en plus donc c'est vrai que c'était assez compliqué. J'étais entre l'émission et le fait d'essayer de m'occuper de lui à distance parce que je ne pouvais pas aller le voir" a déclaré Cyril Hanouna.



"Il a passé quatre mois à l'hôpital et il s'en est sorti miraculeusement. Aujourd'hui je suis très heureux mais chaque jour je vis dans l'angoisse de me dire 'est-ce qu'il va le rattraper, est ce qu'il va retourner à l'hôpital... Ca reste un traumatisme" a-t-il ajouté, larmes aux yeux.

Par E.S.