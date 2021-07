Cyril Hanouna : un nouveau livre politique avec Christophe Barbier dévoilé

Jeudi 1er juillet 2021, dans l'émission "22h Max" diffusée sur BFMTV, Maxime Switek a relayé une information révélée le jour même dans le magazine Paris Match. "Un scoop", comme il l'a qualifié sur le plateau. En octobre prochain, Cyril Hanouna publiera un livre. Intitulé "Ce que m'ont dit les Français", il a été écrit avec Christophe Barbier. "Le livre et le titre sont très sérieux", a commenté Bruno Jeudy.

Et de poursuivre : "Il sera écrit à la première personne, mais évidemment Cyril Hanouna a couché un peu en quelque sorte par Christophe Barbier qui est un peu son psychanalyste politique et qui essaie de savoir comment Cyril Hanouna est devenu au fil de ce quinquennat, parce que ce travail est précédé d'études qui sont menées par des chercheurs et des communicants qui ont revisionné trois années d'émissions où Cyril Hanouna a reçu beaucoup de Gilets jaunes, de gens qui ont participé dans les différentes crises politiques du mandat, mais aussi des victimes de violences conjugales, des violences policières, tout ce qui s'est passé pendant ce quinquennat".

"Qu'est-ce que Cyril Hanouna a derrière la tête ?"

Bruno Jeudy a continué ses explications sur ce nouveau projet : "Le point de départ - c'est sans doute la discussion qu'il va y avoir entre Christophe Barbier et Cyril Hanouna qui a commencé - c'est Cyril Hanouna qui a le sentiment d'avoir été un peu médiateur dans ce quinquennat où il y avait une difficulté entre l'exécutif et les gens qui étaient dans la rue, sur les ronds-points. D'ailleurs beaucoup de ministres sont venus sur son plateau. Mais attention, ce n'est pas un livre où Cyril Hanouna va raconter aussi comment lui a vécu les choses, comment certains ministres se sont débinés (...) Il y a aussi : 'Qu'est-ce que Cyril Hanouna a derrière la tête' ? Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent pour lui".

Récemment, Cyril Hanouna a écarté l'hypothèse d'être candidat lors de la présidentielle 2022. Cependant, il a émis l'idée de faire une grande émission politique et d'accueillir les futurs candidats à la présidentielle.

Par Non Stop People TV