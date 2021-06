Cyril Hanouna : Violent clash avec Jean Messiha dans TPMP

Les tensions étaient électriques sur le plateau de "Touche pas à mon poste", ce mercredi 9 juin. Si la gifle qu'Emmanuel Macron a reçu, lors de son déplacement dans la Drôme, était encore dans tous les esprits, Cyril Hanouna est également revenu sur les propos polémiques d'Éric Zemmour. Dans son émission "Face à l'info", l'éditorialiste a d'abord condamné ce geste. "Gifler le président, c'est évidemment gifler l'incarnation de la France, c'est absolument inqualifiable, scandaleux, impardonnable... C'est d'ailleurs voulu. On veut à la fois humilier le président de la République et donc humilier tout le pays puisqu'il est l'incarnation du pays donc moi, je considère qu'il n'y a aucune excuse", a-t-il déploré. Néanmoins, il a par la suite dérapé en direct. "Je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas innocent dans cette histoire et qu'il a sa part de responsabilité. Je pense qu'on ne gifle pas quelqu'un qui est sacré et qui est respecté (...)", a-t-il alors déclaré avant de conclure : "Il n'a lui-même pas respecté sa fonction (...) et donc il a ce qu'il mérite si j'ose dire." Des propos qui ont choqué l'opinion publique.

"Tu es un abruti"

Au lendemain de ces dires, Cyril Hanouna a donc tenu à débattre avec ses chroniqueurs et ses invités sur le plateau de "Touche pas à mon poste". Cependant, entre le trublion de C8 et Jean Messiha, habitué de l'émission, le ton est rapidement monté. "Tu dis des conneries, tu es un abruti, tu es toujours hors sujet, tu politises toujours le truc, tu nous fatigues", s'est insurgé Cyril Hanouna, ce à quoi son invité a répondu : "Je t'ai dit, je suis contre ce geste. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'expliquer ce qui s'est passé qu'on le justifie." Une justification qui n'a pas été au goût du présentateur qui a reproché à Jean Messiha de défendre Éric Zemmour. "Tu le suc** à longueur de journée, arrête, c'est une façon de parler, tu le suc**", s'est enflammé l'animateur de C8. Choqué, Jean Messiha a rétorqué : "C'est une remarque très désobligeante, très sexiste, d'autant plus que tu t'adresses à un hétéro", mais cela n'a pas arrêté Cyril Hanouna qui a conclu : "Ce soir, tu es à côté de la plaque ! Arrête de nous faire ch*er, tu m'énerves." Un échange violent qui devrait refaire parler de lui ce jeudi 10 juin.

Par Solène Sab