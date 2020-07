Cyril Lignac de retour avec Tous en cuisine : M6 annonce une bonne nouvelle

C’est LE programme du confinement. Pour tromper l’ennui des Français et surtout leur donner le goût de la cuisine faite maison, M6 a proposé ces derniers mois "Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac". Comme l’indique le nom de l’émission, le programme était diffusé du lundi au vendredi en direct de 18h30 à 19h30 avec Cyril Lignac aux manettes. Le chef avait la tâche chaque soir de proposer un menu (plat et dessert) gourmand, sain et à la portée de toutes les bourses. Pari réussi pour le co-animateur du "Meilleur pâtissier". Son émission a réalisé des records d’audience pendant le confinement. Chaque soir, jusqu’à 2,6 millions de personnes tentaient de reproduire les recettes de Cyril Lignac. Au point que l’émission a été prolongée. Elle a ainsi été diffusée du 24 mars au 12 juin 2020, plusieurs semaines après la fin du confinement. Si beaucoup espérait que le programme continue au-delà de cette période, Cyril Lignac avait prévenu. Impossible pour lui d’assurer la présentation en direct à cause de ses engagements comme restaurateur et ses obligations de présentateur sur M6. Le chef est d’ailleurs en train de tourner la prochaine saison du "Meilleur pâtissier".

Pas de date de retour encore annoncée

Mais les fans peuvent être rassurés. Ce mardi 7 juillet, M6 annonce sur son compte Twitter que l’émission sera bientôt de retour. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony seront de la partie. "Bonne nouvelle. Tous en cuisine bientôt de retour ! Retrouvez le tandem Cyril Lignac et Jérôme Anthony prochainement sur M6", peut-on lire sur Twitter. La chaîne n’a pas précisé les conditions du retour de l’émission ni la date. Cyril Lignac sera-t-il toujours en direct ? Des invités – célébrités comme anonymes – seront-ils toujours présents ? Des réponses à surveiller…

Par Non Stop People TV