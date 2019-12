Cyril Lignac dévoile une photo de sa sœur, les internautes sous le choc

Si Cyril Lignac est très discret en ce qui concerne sa vie privée, le célèbre chef avait fait de touchantes confidences sur sa famille il y a quelques années lors d'un entretien avec Gala : "J’ai la chance d’avoir des parents et une sœur formidables, je n’ai que des bons souvenirs avec eux, nos relations sont simples et remplies d’amour, nous sommes unis et véritablement contents de l’être. C’est très important pour moi, ça me régénère complètement, pour eux, je suis leur fils, leur frère, il n’y a jamais, à aucun moment, eu de changement d’attitude les uns envers les autres, mes parents sont fiers de moi, mais pas plus que de ma sœur, infirmière et puéricultrice. Nous sommes une famille normale, équilibrée". Et c'est bien évidemment en famille que Cyril Lignac a passé les fêtes de fin d'année 2019.

Une ressemblance frappante

Et pour l'occasion, le chef pâtissier a dévoilé sur la Toile une photo de sa sœur Céline, alors qu'il a passé le réveillon à Aveyron : "Et la meilleure bûche du monde est faite par ma petite sœur #christmas #love #family #happiness #gourmandcroquant", a écrit Cyril Lignac en légende du cliché sur lequel apparaît sa sœur. Et rapidement, les internautes ont fait part de leur choc face aux nombreuses ressemblances entre la jeune femme et Cyril Lignac : "la ressemblance est énorme", "les mêmes yeux qui pétillent", "Chef Cyril... version femme. Un est la copie de l'autre", "On dirait votre jumelle", "Quelle ressemblance. On dirait un montage !", "Même regard. Même sourire !". Des commentaires qui devraient ravir Cyril Lignac.

Par Alexia Felix