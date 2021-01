Cyril Lignac en vacances en Savoie : la photo Instagram qui divise la toile

Voilà déjà presque un an que l’émission "Tous en cuisine" passionne les Français. Lancé en mars 2020, durant le premier confinement, le programme culinaire met en scène Cyril Lignac et plusieurs personnalités, en train de suivre des recettes en direct. Arrêtée à deux reprises, l’émission a signé son grand retour il y a quelques semaines pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Ravie du succès du programme, la chaîne M6 a en effet invité le célèbre à reprendre ses fonctions, en direct de sa cuisine personnelle.

Si Cyril Lignac apparaît à l’écran chaque jour, du lundi au vendredi, on note qu’il doit également gérer ses restaurants et pâtisseries situés au cœur de Paris. Ainsi, après une année très chargée, le chef s’est offert une pause bien méritée en Savoie, dans les Alpes.

Une photo Instagram qui divise

Ce dimanche 24 janvier, le juré de "Meilleur Pâtissier" a publié sur Instagram, une jolie photo dans un paysage enneigé. En légende, il écrit : "S’évader un peu…". L'ex-compagnon de Sophie Marceau ne s’attendait sûrement pas à ce que ce simple cliché divise sa communauté.

"Il y a ceux qui peuvent et ceux privés de tout qui vont crever… Arrêtez de nous en mettre plein la vue" a lancé un internaute visiblement agacé par l’escapade du chef pâtissier. Heureusement, ce dernier a pu compter sur le soutien de ses fidèles fans : "Bien sûr que vous pouvez aller à la montagne !! Les petits commerçants et les loueurs particuliers vous y attendent", "Très bon choix", "Ce n’est pas gentil laissez-le tranquille c’est un homme super", ou encore "Très bon choix, on est blindé de neige et les paysages sont magnifiques en ce moment" peut-on lire en commentaires.



Par E.S.