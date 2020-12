Cyril Lignac (Le Meilleur Pâtissier) : pourquoi son comportement avec Margaux agace Twitter

Le 26 octobre dernier, Margaux a accordé un entretien au magazine Télé Star dans lequel elle a évoqué les critiques dont elle fait l'objet depuis sa participation au "Meilleur Pâtissier" sur M6. "J'ai pas mal de commentaires pas très sympathiques : certains disent que je suis avantagée car je suis la plus jeune candidate, d'autres disent que ma voix est insuppportable", confiait-elle. Des téléspectateurs l'ont aussi qualifiée de "peste", comme l'a raconté Siham au Parisien. "Mais c'est faux", continuait-elle. "J'ai rarement vu une fille aussi humble".

Il faut dire que depuis le coup d'envoi de la compétition le 30 septembre dernier, Margaux réalise de délicieux gâteaux et s'attire les compliments du jury composé de Cyril Lignac et Mercotte. Dans une interview vidéo qu'elle a donnée à Provence Azur, la jeune femme a évoqué sa passion pour les gâteaux. Avant "Le Meilleur Pâtissier" et "En route vers le Meilleur Pâtissier", elle s'était inscrite à une autre émission sur M6 baptisée "Les rois du gâteau" pour laquelle elle n'avait jamais été recontactée. Mais sa démarche a été motivée pour une raison bien précise : rencontrer Cyril Lignac. "C'est pour ça que je me suis inscrite aux 'Rois du gâteau'", a-t-elle dit.

"Il n'a d'yeux que pour Margaux"

Dans "Le Meilleur Pâtissier", le comportement de Cyril Lignac vis-à-vis de Margaux ne fait pas l'unanimité. En effet, certains internautes trouvent que la benjamine de la compétition est favorisée par le chef. C'est surtout une scène en particulier qui en a agacé certains, celle où Pierre Hermé était l'invité exceptionnel de la dernière épreuve, le 18 novembre dernier.

"Bon, l'émission avec Pierre Hermé confirme que Cyril Lignac n'a d'yeux que pour Margaux. La saison est décevante cette année car trop d'écart de niveau entre les candidats. Dommage !" a posté un internaute. "Si on n'a pas compris que Margaux était leur chouchoute..." a poursuivi un autre. À noter qu'à ce stade de la compétition culinaire, Margaux a déjà remporté deux fois le tablier bleu.

Clairement du favoritisme pour Margaux cette année.. Ça devient lassant, chaque semaine c'est pareil..

Bouchra le méritait amplement ! #LMP #lemeilleurpatissier @cyril_lignac — Mel Tlbt (@MelanouT) November 18, 2020

#LMP #lemeilleurpatissier : bon l'émission avec #PierreHerme confirme que #lignac n'a d'yeux que pour #margaux. La saison est décevante cette année car trop d'écart de niveau entre les candidats. Dommage ! — Kamel Ben (@zinewadine) November 18, 2020

#LMP #lemeilleurpatissier :depuis quelques semaines,ça manque de suspens! On dirait qu'on a déjà le gagnant depuis le début de l'émission:#Margaux d'autant plus qu'on sent que @cyril_lignac a un coup de cœur pour elle.

Il y a trop de différences de niveaux entre les candidats ! — Kamel Ben (@zinewadine) November 18, 2020

#LMP @cyril_lignac ça en devient gênant ce manque d'impartialité...margaux devait être dehors lors d'halloween, cette semaine malgré un flop on lui file le tablier bleu. On passe direct aux récompenses ? On gagnera du temps. C'est trop là et surtout trop visible. — Jcd (@thejcdxperia) November 24, 2020

Cyril il fait même pas semblant de préférer Margaux aux autres candidats #lemeilleurpatissier — Dounia (@hijabznthehood) November 18, 2020

Si on a pas compris que Margaux étaient leur chouchoute on est con. #LMP #lemeilleurpatissier — Alex Indochinoise (@Alexiiane_M) November 18, 2020

Par Clara P