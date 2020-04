Cyril Lignac : que fait-il des plats qu’il prépare pour "Tous en cuisine" ?

Lasagne à la bolognaise, poisson pané et son ketchup fait maison, riz sauté aux saucisses, chaque soir depuis près d’un mois, Cyril Lignac propose de cuisiner avec les téléspectateurs des plats simples et équilibrés. Tous les soirs sur M6, en direct pendant une heure de 18h30 à 19h30, le chef se met aux fourneaux alors qu’un invité de prestige et des anonymes se filment également chez eux en train de préparer la même recette. Le but : que les Français mangent sainement pendant ce confinement. Avec "Tous en cuisine", la production souhaite que les plats proposés soient à la portée de toutes les bourses. Si Télé-Loisirs a révélé que Cyril Lignac avait besoin de deux fois plus de produits car il s’entraîne à 11h avant le direct de 18h30, que fait-il de tous ces plats ?

Le chef contre le gaspillage

A savoir que Cyril Lignac cuisine de chez lui et qu’il y vit officiellement seul. "Je les consomme et les partage avec Jérôme, mon cadreur, qui est présent avec moi", indique Cyril Lignac dans les colonnes de Télé 7 Jours cette semaine. Pas question pour le co-animateur du « Meilleur Patissier » de jeter à la poubelle tous les plats qu’il prépare. "Il m’arrive aussi de donner des choses à mes voisins, comme une tarte aux fraises, un clafoutis… », ajoute Cyril Lignac. En tout cas, le chef peut se réjouir de voir que son émission marche bien. Presque deux millions de téléspectateurs regardent Cyril Lignac cuisiner chaque soir. D’ailleurs l’émission a été prolongée "en raison des critiques très positives sur les réseaux sociaux et du succès d’audiences", comme l’indiquait le service presse de M6. Une bonne nouvelle puisque les Français doivent tenir encore un mois chez eux.

Par Non Stop People TV