Cyril Lignac remplacé par un autre chef après l'arrêt de "Tous en cuisine"

Durant le confinement, la chaîne M6 a lancé l'émission "Tous en cuisine" pour réconforter les millions de Français cloîtrés chez eux. Cyril Lignac a donc pris l'antenne pour aider les téléspectateurs à cuisiner de bons petits plats au quotidien. De mars à juin, le célèbre chef s'est donc illustré, en direct de sa cuisine.. en visioconférence avec d'autres personnalités. Arrêtée durant la pause estivale, l'émission a repris le 24 août dernier pour le plus grand bonheur des fans du programme et des plus gourmands. Et tout juste un mois après son grand retour, l'émission est sur le point de s'arrêter à nouveau.



Le vendredi 9 octobre prochain, Cyril Lignac fera en effet ses adieux pour laisser place à un autre célèbre chef sur M6. Une décision prise notamment car l'ancien compagnon de Sophie Marceau ne peut plus assurer une présence quotidienne sur M6 tout en gérant ses nombreuses autres activités. A la tête de plusieurs établissements (restaurants, pâtisseries et une chocolaterie), Cyril Lignac s'apprête à ouvrir un nouveau restaurant qui sera situé dans le 15e arrondissement de Paris.

Un emploi du temps trop chargé

Ajoutons à cela ses apparitions dans divers programmes télévisés. S'il vient justement d'achever le tournage de la prochaine saison de l'émission "Le Meilleur pâtissier", Cyril Lignac serait aussi en train de préparer une nouvelle émission. Enfin, n'oublions pas que le chef officie sur la radio RTL en tant que chroniqueur culinaire !



Face à cet emploi chargé, Cyril Lignac n'a eu d'autre choix que de céder sa place à Philippe Etchebest. Comme l'a annoncé la chaîne M6 ce mardi 22 septembre 2020, c'est le célèbre chef réputé pour son caractère bien trempé qui reprendra le flambeau dès le 12 octobre avec l'émission "Objectif Top Chef". Que les fans se rassurent, il semblerait que l'arrêt de l'émission "Tous en cuisine" ne soit pas définitif et que Cyril Lignac reprenne prochainement son poste.

