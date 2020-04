Cyril Lignac : son émission "Tous en cuisine" prolongée, mais jusqu'à quand ?

C'est un rendez-vous culinaire qui cartonne sur M6. Chaque jour, à 18h45, Cyril Lignac présente "Tous en cuisine", une émission dans laquelle il propose des recettes simples aux téléspectateurs afin que ces derniers puissent les reproduire chez eux. Confinement oblige, M6 a dû repenser sa grille des programmes. Et les audiences sont au rendez-vous, avec un pic la semaine dernière à 2,4 millions de personnes en moyenne chaque soir (via Europe 1).

Depuis le lancement de l'émission, Cyril Lignac a cuisiné différents plats et desserts, notamment la recette croustillante et gourmande des croque-monsieur. Il n'est pas seul en cuisine, puisque Jérôme Anthony joue les commis à distance, et des familles reproduisent eux aussi la recette proposée. Des personnalités sont aussi chaque jour aux fourneaux. Cyril Lignac a déjà reçu Blaise Matuidi, Baptiste Giabiconi ou encore Julie et Denis, les vainqueurs de "Pékin Express 2020".

Cyril Lignac reste à l'antenne

L'émission "Tous en cuisine" va-t-elle se poursuivre une fois le confinement levé ? C'est la question que les fans du programme culinaire se posent. Si Cyril Lignac a confié à TV Mag que "l'émission ne peut durer que le temps du confinement", il va finalement continuer au-delà du 11 mai, date à laquelle le déconfinement a été annoncé.

En effet, le chef restera à l'antenne jusqu'au 15 mai minimum, comme l'a révélé Télé-Loisirs. Il se pourrait même que la diffusion se prolonge "encore quelques semaines", étant donné que le gouvernement n'a pas annoncé la réouverture des cafés et restaurants après le 11 mai. "Cyril Lignac pourrait encore se consacrer à l'émission", ont conclu nos confrères.

Par Non Stop People TV