Cyril Lignac surfe sur le succès de "Tous en cuisine" et dévoile un nouveau projet

Chaque soir à 18h45 depuis le début du confinement, M6 propose aux téléspectateurs de cuisiner en direct avec Cyril Lignac et son acolyte Jérôme Anthony dans "Tous en cuisine". Un rendez-vous qui cartonne. En plus des deux compères, des familles sont invitées à cuisiner en direct depuis chez eux qu’une personnalité. Alex Lutz, Estelle Lefébure, Blaise Matuidi ou encore Julien Lepers ont pu tester les recettes du chef. Le succès est tel que l’émission est prolongée jusqu’à la fin du mois de mai. Une bonne nouvelle pour les fans du programme qui pourront profiter des conseils de Cyril Lignac un peu plus longtemps. Vu le carton de "Tous en cuisine", le chef a décidé de répertorier tous les plats proposés dans un livre qui sortira le 11 juin prochain et s’intitulera "Fait maison".

Cyril Lignac est sur tous les fronts

Et ce qui fait partie du succès de l’émission c’est la rapidité et la facilité conciliées aux conseils de Cyril Lignac. Ainsi, en 45 minutes les téléspectateurs peuvent réaliser un plat et un dessert, et sont donc prêts à dîner ! Le chef étoilé à l’accent si connu est sur tous les fronts : il est à la tête de plusieurs établissements dans la capitale, fait partie des jurés de l’émission "Le Meilleur Pâtissier" et a déjà écrit plusieurs livres dont une autobiographie. A 42 ans, Cyril Lignac surfe sur le succès et va publier un nouveau livre. A partir du 11 juin ce sont donc près de 45 recettes sucrées ou salées à découvrir dans l’ouvrage "Fait Maison". Vu le succès de Cyril Lignac, une suite pourrait rapidement voir le jour…

Par Valentine V.