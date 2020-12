Cyril Lignac top tendance des recherches Google en 2020

L’année 2020 aura été très particulière pour le monde entier, et même pour Google. Ce mercredi 9 décembre, le moteur de recherches a dévoilé son bilan des tendances de l’année. Et sans surprise, c’est la pandémie du coronavirus qui arrive en tête des recherches de contenu sur internet. Toutefois, les internautes ont également été très nombreux à faire des recherches sur Cyril Lignac puisque le cuisinier français apparaît en tête des tendances dans la rubrique "recettes" juste devant la recette de pain maison, mais également dans la rubrique célébrités devant Sadek et Wedjene. Une popularité très en hausse en 2020 qui s’explique par le succès de son émission "Tous en cuisine" sur M6.

Une popularité grâce au coronavirus ?

Proche des Français lors des deux confinements, Cyril Lignac s’est confié récemment à nos confrères du huffington Post sur le retour de la passion de la cuisine chez les Français : "C’est ma religion la cuisine, alors ça me fait évidemment plaisir! Quand les gens se mettent à la cuisine, c’est un cercle vertueux: on fait travailler l’agriculture française et notre terroir sans que ça nous coûte plus cher, on se nourrit mieux et on prend un maximum de plaisir à faire les choses nous-mêmes. J’ai senti qu’il y avait un engagement, un engouement pour la cuisine avec plus de 2 millions de téléspectateurs chaque soir devant “Tous en cuisine” sur M6. Dans ce confinement qui a été très dur pour beaucoup, qui aura laissé des traces positives et négatives, on aura remis la cuisine au centre de la vie".

Par Alexia Felix