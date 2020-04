Cyril Lignac : "Tous en cuisine" prolongée, précisions sur la fin de l’émission

Lancée pendant le confinement, "Tous en cuisine" propose aux téléspectateurs de M6 de cuisiner en direct avec Cyril Lignac. Chaque jour des personnalités sont invitées à se mettre aux fourneaux. Chaque soir, l’émission est un succès avec des audiences supérieures à 2 millions de fans. Devenue un rendez-vous attendu, "Tous en cuisine" n’est à la base pas vouée à durer. Avec le début du déconfinement prévu pour le 11 mai, l’émission s’arrêtera-t-elle subitement ? C’est la question que beaucoup se posent. Dimanche 26 avril le président du groupe M6, Nicolas de Tavernost, a annoncé une bonne nouvelle sur son compte Twitter, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir de nouvelles recettes un peu plus longtemps. Explications.

Le programme continue "tout le mois de mai"

"Bonne nouvelle pour tous les amoureux de Tous en cuisine ! Cyril Lignac et Jérôme Anthony continueront à nous régaler tout le mois de mai. A demain 18h45" écrit le patron de M6. Une nouvelle qui devrait soulager les inconditionnels du programme. Jérôme Anthony, acolyte de Cyril Lignac dans l’émission, s’est réjoui de cette nouvelle. Il avait déjà déclaré à RTL dimanche 26 avril que le concept perdurerait "jusqu’au 15 mai et peut être un petit peu plus loin". Face au carton du programme, M6 pourrait décider de le pérenniser. Mais cela ne s’accorde pas avec le planning de Cyril Lignac qui a confié à TV Mag fin mars que "cette émission ne peut durer que le temps du confinement et c’est ce qui est beau. A la fin, je raccrocherai les gants. Je ne peux pas présenter un programme quotidien, j’ai mes restaurants, mes pâtisseries, mes équipes. C’est ma vie". La chaîne pourrait décider d’arrêter l’émission ou de faire appel à un autre chef…

Bonne nouvelle pour tous les amoureux de #Tousencuisine : @Cyril_Lignac et @JeromeAnthonyM6 continueront à nous régaler tout le mois de mai. À demain, 18h45 ! pic.twitter.com/2f3a6b4xuj — Nicolas de Tavernost (@ndetavernost) April 26, 2020

Par Valentine V.