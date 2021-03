Cyrille Eldin en couple avec Cendrine Dominguez, il évoque leur "belle" histoire d'amour (Exclu vidéo)

Cyrille Eldin a choisi l'émission "Face aux médias" de Jacques Sanchez sur Non Stop People pour parler de son tout nouveau projet. L'animateur de 47 ans revient sur Canal+ avec une toute nouvelle émission intitulée "Caractères" à partir du 29 mars prochain en deuxième partie de soirée. Un format mensuel qui dure 52 minutes et qui met l'univers du livre à l'honneur. "Ça correspond très, très bien à ce qu'on veut faire de l'émission, à la rencontre de personnages, d'auteurs, d'éditeurs. On va essayer de parler de tous les genres littéraires (...) la bande-dessinée aussi, que j'aime beaucoup", a-t-il expliqué sur le plateau de "Face aux médias", mercredi 10 mars.

Dans la suite de l'entretien, il en a dit plus sur son rôle dans ce nouveau programme. "Je vais aller dans des librairies. Je vais faire des séquences 'Cuisine-moi un livre' avec des auteurs. Je serai aussi avec un comédien où on écoutera des gens dirent des textes pour savoir comment on peut s'effacer devant le texte et le faire parler davantage. On a une première émission très prometteuse, mais j'ai envie de garder quelques surprises quand même. C'est un personnage comme le personnage que j'étais avec les politiques, c'est-à-dire assez candide, curieux et qui va à la rencontre de gens avec des questions naïves, mais qui vont permettre d'essayer de rendre le livre accessible et donner envie à tout le monde", a-t-il continué.

"On échangeait nos goûts littéraires..."

Si Cyrille Eldin est aux commandes de cette toute nouvelle émission, il a pu compter sur Cendrine Dominguez pour la production. En effet, l'ancienne co-animatrice de "Fort Boyard" sur France 2 est productrice artistique de ce projet sur Canal+. Et à la suite de leur collaboration, une histoire d'amour est née. "On est très intime, très proche. C'est une belle histoire qui vient de démarrer et qui va durer longtemps, je l'espère", a confié Cyrille Eldin.

Et de poursuivre : "On s'est rencontrés à un anniversaire, chez des amis, par hasard". Ils sont ensemble depuis un an. "Ça arrive comme ça, sans qu'on l'est prévu, anticipé, et je me réjouis (...) On échangeait nos goûts littéraires, nos envies. C'est arrivé, et il faut plutôt être content de ça", a-t-il conclu.

