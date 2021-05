Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez en couple, ils se confient sur leur coup de foudre

Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez sont tout simplement heureux depuis leur rencontre durant le printemps 2020. Très amoureux, ils ont décidé de faire des confidences auprès de nos confrères de Gala. Alors qu’ils se sont rencontrés lors d’un anniversaire, Cyrille Eldin et Cendrine Dominguez ont tout simplement eu un véritable coup de foudre : "J’étais en train de bavarder avec des amis et il s’est avancé vers moi pour m’embrasser. Je me suis laissée faire", a expliqué l’ancienne co-animatrice de Fort Boyard. Très rapidement, Cyrille Eldin a compris que Cendrine Dominguez est la femme de sa vie : "Entre nous, tout s’est passé dans le regard. L’accord, le consentement…! Rien ne vaut le langage du corps".

Une belle histoire d’amour

Déjà en mars dernier, Cyrille Eldin avait fait des confidences touchantes sur son couple dans l’émission Face aux médias sur Non Stop People. L’animateur s’était confié sur sa belle histoire d’amour avec Cendrine Dominguez : "On est très intime, très proche. C'est une belle histoire qui vient de démarrer et qui va durer longtemps, je l'espère. On s'est rencontrés à un anniversaire, chez des amis, par hasard. Ça arrive comme ça, sans qu'on l'ait prévu, anticipé, et je me réjouis (...) On échangeait nos goûts littéraires, nos envies. C'est arrivé, et il faut plutôt être content de ça".

Par Alexia Felix